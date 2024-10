PwC Belgien beschafft 200 neue Mini Cooper E für Berufsanfänger

Durch die Beschaffung kann PwC Belgien seine Flotten-Emissionsziele nach eigenen Angaben voraussichtlich schneller erfüllen als ursprünglich angenommen: 2021 verpflichtete sich der belgische PwC-Ableger, die Emissionen seiner Fahrzeugflotte alle zwei Jahre um 20 Prozent zu reduzieren – mit dem Ziel, bis 2030 emissionsfrei zu sein. Durch die Ausmusterung von 200 BMW 1er und die Großbeschaffung neuer elektrischer Minis für die Berufseinsteiger des Unternehmens soll dieses Ziel nun bereits 2028 erreicht werden.

Mehr als drei Viertel (77 %) des Fuhrparks von PwC Belgien ist nach eigenen Angaben inzwischen elektrisch oder teilelektrisch. Allerdings nennt das Unternehmen keine Gesamtzahl der Autos in seiner Flotte. Die insgesamt 200 Stromer vom Typ Mini Cooper sollen bis Ende des Jahre ausgeliefert sein. Bei einer Veranstaltung von Hersteller Mini Belux und PwC Belgien wurden kürzlich fast 160 junge Mitarbeiter in Vilvoorde empfangen, um ihnen das Fahrzeug vorzustellen und die Schlüssel zu übergeben.

„Mit dieser Auslieferung und einer weiteren am Ende des Jahres wird das Unternehmen insgesamt 300 elektrifizierte MINIs in seiner Flotte haben“, schreibt die Firma. PwC Belgien verfüge somit nun auf allen Funktionsebenen des Unternehmens über Elektrofahrzeuge. Neben Elektroautos bietet PwC Belgien auch andere Formen nachhaltiger Mitarbeitermobilität. So erhalten Beschäftigte alternativ ein Mobilitätsbudget oder die Möglichkeit, ein Fahrrad zu leasen.

Laut Patrick Boone, Vorsitzender von PwC Belgien, ist die aktuelle Auslieferung ein großer Schritt nach vorne für die Nachhaltigkeit seines Unternehmens: „Wir haben den Ehrgeiz und die Verantwortung, bis 2030 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, indem wir sowohl unsere Emissionen maximal reduzieren als auch die verbleibenden Auswirkungen kompensieren. Mit der Umstellung auf elektrische MINIs werden wir das Net Zero Endziel einer emissionsfreien Flotte bereits 2028 statt 2030 erreichen.“

Gabriel Goffoy, Generaldirektor von MINI Belux, kommentiert: „MINI hat ein ideales Angebot für Unternehmen, insbesondere unser Modell MINI Cooper SE, das im WLTP-Zyklus bis zu 402 km weit fährt. Wir sind in jeder Hinsicht gut aufgestellt: Es ist ein modernes, emissionsfreies Auto, das hervorragende Restwerte aufweist. Wir verbinden die Qualitäten eines idealen Flottenfahrzeugs mit dem für MINI so typischen Spaßfaktor und Gokart-Feeling.“

press.pwc.be