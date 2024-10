MAN unterstützt E-Truck-Kunden mit Digitalpaket

Die elektro-spezifischen Digitaldienste sollen laut MAN ab Mitte 2025 zur Verfügung stehen. Kunden erhalten die Dienstleistungen nach Angaben des Unternehmens für fünf Jahre ohne Zusatzkosten. Zusammen mit etablierten Diensten wie Geo, Timed, Compliant M und Perform sind neue, auf die Anforderungen von elektrisch betriebenen Flotten zugeschnittene Dienste wie MAN eManager und MAN SmartRoute ebenfalls Teil des Digitalpakets. Der Dienst MAN ServiceCare S ist ohnehin gratis und die MAN Driver App ist frei zum Download verfügbar. Doch zu den neuen Diensten im Einzelnen:

Die MAN DigitalServices wurden bereits für Diesel-Fahrzeuge entwickelt und mittlerweile um eTruck-spezifische Funktionen erweitert. So wurde der Dienst Perform um eine detaillierte Energieverbrauchsanalyse ergänzt und umfasst Funktionen, die unter anderem das Monitoring des elektrischen Nebenabtriebs und der Klimaanlage ermöglichen.

Darüber hinaus hat MAN gänzlich neue Lösungen speziell für Flotten mit elektrischen Lkw entwickelt:

Mit dem MAN eManager wird das Lademanagement und die Vorkonditionierung der Elektrofahrzeuge gesteuert. Darüber hinaus bietet er weitere Funktionen zur Optimierung des täglichen Betriebs. Hierzu zählt die Einsicht in batterierelevante Daten für ein detailliertes Fahrzeug- und Batteriemonitoring. Zudem ist erkennbar, welche Fahrzeuge sich auf der Strecke befinden, fahren oder stillstehen. Darüber hinaus umfasst das Batteriemonitoring auch Daten zu täglichen Lade- und Entladevorgängen, Klimatisierung, Außentemperatur und Energieverbräuchen.

MAN SmartRoute unterstützt die Kunden dabei, dass ihre Elektro-Lkw immer auf der effizientesten Route unterwegs sind und sie die richtige Ladesäule zur richtigen Zeit ansteuern. Dabei berücksichtigt das System in Echtzeit Änderungen von Parametern wie der Restreichweite und der Verfügbarkeit von Ladestationen. Relevante Informationen werden sowohl dem Fahrer im Infotainment-System des Fahrzeugs als auch dem Disponenten auf der RIO Plattform in Echtzeit zur Verfügung gestellt.

MAN Charge&Go ist der Ladedienst von MAN für öffentliches Laden von Nutzfahrzeugen. Der Service bietet ein auf Nutzfahrzeuge ausgelegtes Ladenetz in ganz Europa und dürfte zum Beispiel die gerade im Roll-Out befindlichen Ladestationen von MAN und E.On umfassen oder auch die vom Nutzfahrzeug-Ladeparkbetreiber Milence. Für die Route geeignete Ladestationen werden dem Disponenten via MAN SmartRoute vorgeschlagen. Fahrer können die Ladepunkte im Infotainment-System im Fahrzeug und in der MAN Driver App einsehen. Kunden können damit das Laden ihrer Fahrzeuge planen, an der Ladesäule bezahlen und profitieren von einer gesammelten Abrechnung am Monatsende. MAN Charge&Go funktioniert markenübergreifend und ist deshalb auch für Mischflotten interessant.

