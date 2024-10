Tesla Model 3: „Maximale Reichweite mit Hinterradantrieb“

Tesla bietet seine Limousine Model 3 in Europa ab sofort in einer neuen Version an. Dabei handelt es sich um einen Heckantrieb mit erweiterter Reichweite. Das klingt vergleichsweise nüchtern, tatsächlich handelt es sich aber um das Model 3 mit der größten Reichweite, die es jemals gab: Die neue Version soll ohne Ladestopp nach WLTP-Norm bis zu 702 Kilometer weit fahren können. Tesla gibt der neuen Version denn auch den Namenszusatz „Maximale Reichweite mit Hinterradantrieb“. Und der Hersteller betont, dass es sich bei diesem Modell um die reichweitenstärkste Variante der Baureihe handelt. Konkret gibt der US-Elektroautobauer für die neue Version einen Verbrauch von 12,5 Kilowatttstunden pro 100 Kilometer an. In Deutschland soll die neue Version ab 44.990 Euro erhältlich sein und steht auch schon im Konfigurator. Hinzu kommen die bei Tesla üblichen 980 Euro Überführungsgebühr. Ausgeliefert wird der neue Long Range schon ab November. Worin genau die verbesserte Reichweite begründet liegt, gibt Tesla wie so oft nicht an. In der Pressemitteilungen teilt das Unternehmen nur mit, dass das Model 3 mit 702 km Reichweite „das effizienteste Elektrofahrzeug ist, das gegenwärtig in Europa angeboten wird“. Und wir zitieren weiter: „Eine solch überlegene Reichweite zu einem erschwinglichen Preis ist die Krönung unserer kontinuierlichen technischen Anstrengungen zur Erhöhung der Energieeffizienz bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten.“