Tesla pusht das Model 3 auf über 700 Kilometer Reichweite

Tesla gibt der neuen E-Limousinen-Version den Namenszusatz „Maximale Reichweite mit Hinterradantrieb“ und betont, dass es sich bei diesem Modell um die reichweitenstärkste Variante der Baureihe handele. Konkret gibt der US-Elektroautobauer für die neue Version einen Verbrauch von 12.5 kWh/100 km und eine WLTP-Reichweite von 702 Kilometern an. In Deutschland soll das neue Model 3 „Maximale Reichweite mit Hinterradantrieb“ ab 44.990 Euro erhältlich sein und ab November ausgeliefert werden. In Großbritannien wird es ab 44.990 Pfund (umgerechnet 53.500 Euro) angeboten.

Worin genau die verbesserte Reichweite begründet liegt, gibt Tesla nicht an. In einer seiner eher seltenen Pressemitteilungen teilt das Unternehmen nur mit, dass das Model 3 mit 702 km Reichweite „das effizienteste Elektrofahrzeug ist, das gegenwärtig in Europa angeboten wird“. Und: „Eine solch überlegene Reichweite zu einem erschwinglichen Preis ist die Krönung unserer kontinuierlichen technischen Anstrengungen zur Erhöhung der Energieeffizienz bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten.“

Die Baureihe selbst ist bereits sieben Jahre alt. Im Jahr 2017 launchte Tesla die erste E-Limousine für das Volumensegment – und vermarktet sie seitdem als „Model 3“. Im Laufe der Zeit kamen und gingen viele Versionen. Die aktuelle Auswahl im deutschen Konfigurator stellt sich wie folgt dar:

Model 3 Hinterradantrieb Maximale Reichweite

mit Hinterradantrieb Maximale Reichweite

mit Allradantrieb Performance

Allradantrieb Reichweite (WLTP) 513 km 702 km 629 km 528 km Topspeed 201 km/h 201 km/h 201 km/h 262 km/h Sprint 0-100 km/h 6,1 sec 5,2 sec 4,4 sec 3,1 sec Stromverbrauch (kWh/100km) 13,2 12,5 14 16,7 Preis inkl. Überführungsgebühr 40.970 Euro 45.970 Euro 50.970 Euro 59.470 Euro

Zu beachten ist dabei, dass Tesla den Preis von 44.990 Euro ohne seine obligatorische Überführungsgebühr angibt. Es handelt sich also um den reinen Listenpreis. Rechnet man die Gebühr hinzu, ergeben sich 45.970 Euro.

Quelle: Infos per E-Mail, tesla.com (Konfigurator Deutschland), tesla.com (Konfigurator UK)