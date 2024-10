Der Leapmotor B10 will die Welt von Europa aus erobern

Diese Überraschung ist Leapmotor in Frankreich gelungen: Der B10 stand bisher auch in China noch nicht im Rampenlicht, obwohl das kompakte SUV auch dort eingeführt wird. Die Premiere in Paris unterstreicht somit den zunehmend globalen Fokus von Leapmotor. Der chinesische Hersteller ist über sein Joint Venture mit Stellantis aktuell mit viel Rückenwind in Europa unterwegs. Seit Ende September sind erste Bestellbücher geöffnet – und zwar für das SUV C10 ab 36.400 Euro und den Kleinstwagen T03 ab 18.900 Euro. Der frisch enthüllte B10 schickt sich an, 2025 das dritte Europa-Modell des Joint Ventures namens Leapmotor International zu werden. Technische Daten haben die Partner in Paris noch nicht publik gemacht. Sie betonen aber, dass das neue SUV auf der Plattform Leap 3.5 basiert und damit gegenüber den bisherigen Modellen über weiterentwickelte Fähigkeiten verfügt. Genannt werden fortschrittlichere intelligente Technologien, bessere ADAS-Systeme und ein anpassbares digitales Cockpit, das für technisch versierte und umweltbewusste Verbraucher entwickelt wurde. Präsentiert wird der B10 in den Messehallen von Paris in pastellfarbenem Blau mit einigen schwarz abgesetzten Elementen.