Leapmotor enthüllt elektrisches Kompakt-SUV B10

Der B10 war bisher auch in China noch nicht im Rampenlicht, obwohl das C-Segment-SUV auch dort eingeführt wird. Die Premiere in Paris unterstreicht somit den zunehmend globalen Fokus von Leapmotor, das über sein Joint Venture mit Stellantis aktuell mit viel Rückenwind in Europa debütiert. Seit Ende September sind erste Bestellbücher geöffnet, und zwar für das SUV C10 (ab 36.400 Euro) und den Kleinstwagen T03 (ab 18.900 Euro). Der frisch enthüllte B10 schickt sich an, 2025 das dritte Europa-Modell des Joint Ventures namens Leapmotor International zu werden

Technische Daten machen die Partner noch nicht publik. Sie betonen aber, dass das neue SUV auf der Plattform Leap 3.5 basiert und damit gegenüber den bisherigen Modellen über weiterentwickelte Fähigkeiten verfügt. Das etwas größere E-SUV C10 steht bekanntlich noch auf der Plattform Leap 3.0. An welchen Stellen Leapmotor nachschärft, geht aus dem Paris-Auftritt nur sehr grob hervor. Genannt werden fortschrittlichere intelligente Technologien, bessere ADAS-Systeme und ein anpassbares digitales Cockpit, „das für technisch versierte und umweltbewusste Verbraucher entwickelt wurde“.

Präsentiert wird der B10 in den Messehallen von Paris in pastellfarbenem Blau mit einigen schwarz abgesetzten Elementen. Die Überhänge fallen kurz, die Grundform kastenförmig aus, wobei die vorne abgerundete Motorhaube mit der eckigen Optik bricht. Wie aktuell häufig bei Neupräsentationen zu sehen, ist die Front geschlossen, sind die Türgriffe versenkt und die Tagfahrlichter vorne in eine durchgehende Leiste integriert. Auch hinten dominiert eine durchgehende Lichtleiste.

Bild: Stellantis Bild: Stellantis Bild: Stellantis Bild: Stellantis Bild: Stellantis Bild: Stellantis Bild: Stellantis

In China sollen die Preise des B10 zwischen 100.000 und 150.000 Yuan liegen, was umgerechnet etwa 13.000 bis 19.400 Euro entspricht. Für Europa gibt es noch keinen Preiskorridor, wobei das E-SUV deutlich teurer als in China ausfallen dürfte. Da der ein Segment höher antretende Leapmotor C10 bei 36.400 Euro eingepreist ist, wird sich der B10 vermutlich einige tausend Euro darunter einordnen.

Laut Zhu Jiangming, Gründer von Leapmotor, ist der B10 das erste explizit globale Modell von Leapmotor: „Der B10 verkörpert unsere Vision einer elektrischen Zukunft – er bietet nicht nur überlegene Leistung und intelligente Konnektivität, sondern macht diese Zukunft auch für Verbraucher weltweit zugänglich.“

Tianshu Xin, CEO des frisch gegründeten Joint Venture Leapmotor International, betonte bei der Vorstellung des Kompakt-SUV die ehrgeizige globale Strategie: „Leapmotor International ist zwar ein Start-up, aber es ist ein Start-up mit zwei unglaublich starken ‚Elternteilen‘. Das eine Unternehmen bringt Innovation und wettbewerbsfähige Preise mit, während das andere – durch unsere Partnerschaft mit Stellantis – leistungsstarke globale Ressourcen und eine unübertroffene Service-Infrastruktur bietet. Gemeinsam sind wir in der Lage, Verbrauchern Produkte wie den B10 anzubieten, die Spitzentechnologie mit Erschwinglichkeit verbinden.“

Stellantis-CEO Carlos Tavares stimmt zu: „Gemeinsam mit Leapmotor machen wir hochtechnologische, erschwingliche Elektromobilität für Verbraucher auch außerhalb Chinas zugänglich. Unsere vereinten Stärken ermöglichen es uns, innovative Lösungen schnell und effektiv auf den Markt zu bringen.“

Leapmotor soll dank der Stellantis-Unterstützung in Europa bereits über mehr als 200 Händler in 13 Märkten verfügen und bis nächstes Jahr 500 Verkaufsstellen anstreben. Außerdem kündigt die Marke die Einführung weiterer Modelle der sogenannten B-Serie für die globalen Märkte an. Dass es sich dabei allein um BEVs handelt, ist aber nicht gesagt. In China bietet Leapmotor neben reinen Elektrofahrzeugen auch Modelle mit Reichweitenverlängerer (EREV) an.



media.stellantis.com, cnevpost.com, carnewschina.com