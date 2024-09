Leapmotor T03 und C10 jetzt in Europa bestellbar

Geordert werden können die zwei Modelle ab sofort bei „ausgewählten Autohändlern der Stellantis-Marken in ganz Europa“, wie Stellantis mitteilt. Das Joint Venture namens Leapmotor International debütiert in Europa bekanntlich mit besagten zwei Baureihen, die bereits vor einigen Tagen eingepreist wurden: Der Kleinstwagen T03 kostet ab 18.900 Euro, das SUV C10 ab 36.400 Euro.

Erste Märkte für Leapmotor-Fahrzeuge in Europa sind neben Deutschland Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Portugal, Rumänien, Spanien, die Schweiz und Großbritannien. Ab dem vierten Quartal dieses Jahres plant Leapmotor International, den Vertrieb auch im Nahen Osten und Afrika (Israel und französische Überseegebiete), dem asiatisch-pazifischen Raum (Australien, Neuseeland, Thailand, Malaysia und Nepal) und Südamerika (Brasilien und Chile) aufzunehmen.

„Diese einzigartige Partnerschaft in der Automobilindustrie bietet europäischen Käuferinnen und Käufern Zugang zu fortschrittlicher, hochwertiger Elektroauto-Technologie, gestärkt durch die organisatorische und kaufmännische Unterstützung von Stellantis für ein kundenorientiertes Eigentümererlebnis. Diese Kombination hebt Leapmotor International von anderen chinesischen Wettbewerbern ab“, betont Stellantis-CEO Carlos Tavares. „Dank des leistungsstarken Stellantis-Systems der Teileversorgung profitieren die Kundinnen und Kunden von Leapmotor von einem konkurrenzlosen Serviceniveau, das ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal darstellt.“

Vergangenes Jahr hatte Stellantis einen Anteil von 20 Prozent an Leapmotor übernommen mit dem Ziel, einerseits sein China-Geschäft anzukurbeln und andererseits die Elektroautos von Leapmotor nach Europa zu bringen. Im Zuge dessen wurde das Joint Venture Leapmotor International gegründet, das nun in Europa seine Geschäftstätigkeit aufgenommen hat. In Deutschland ist vor diesem Hintergrund seit Kurzem die deutschsprachige Website online. Dank der Nutzung der Vertriebskanäle von Stellantis plant Leapmotor International, in Europa bereits bis Ende 2024 über 350 Verkaufsstellen zu verfügen.

Präsent ist das Joint Venture nun zunächst mit den eingangs erwähnten beiden Modellen. Der T03 ist ein kompakter Fünftürer im A-Segment. Er wird von Leapmotor International in Deutschland ab einem Preis von 18.900 Euro oder alternativ ab einer Leasingrate von 169 Euro angeboten. Der T03 verfügt über 37,3 kWh Batteriekapazität und kommt auf eine Reichweite von 265 Kilometern (nach WLTP). Der E-Motor an Bord leistet 70 kW. Das DC-Laden von 30 auf 80 Prozent SoC soll 36 Minuten dauern. Das ist vergleichsweise langsam. Zur Ausstattung zählen u.a. 15-Zöller, ein Panoramadach, ein Parksensor hinten und eine Rückfahrkamera.

Das SUV C10, das auf der Architektur Leap 3.0 basiert und als erstes Leapmotor-Modell für den globalen Markt entworfen wurde, ist in der Ausstattungsvariante „Style“ ab einem Preis von 36.400 Euro erhältlich. Daneben gibt es noch die höhere Ausstattung „Design“. Der C10 verfügt über einen 69,9 kWh großen Akku und 160 kW Motorleistung. Er kommt auf eine WLTP-Reichweite von 420 Kilometern und soll binnen 30 Minuten von 30 auf 80 Prozent laden können. Als Hauptmerkmale wartet der C10 u.a. mit 18-Zöllern, einem Panorama-Schiebedach, einer Wärmepumpe und versteckten Türgriffen auf.

Laut Stellantis sind die ersten E-Autos von Leapmotor in den vergangenen Wochen per Schiff von China nach Deutschland unterwegs gewesen und mittlerweile hier angekommen. Doch auf Dauer sollen die Fahrzeuge für den europäischen Markt nicht mehr in China gebaut werden, sondern in Europa. Für den T03 steht bereits fest, dass dieser im Stellantis-Werk im polnischen Tychy gebaut werden soll. Leapmotor-International-CEO Tianshu Xin sagte jüngst zu Reportern: „Die Produktion des T03 wird dort im vierten Quartal starten.“ Wo der C10 in Europa gebaut werden wird, steht laut Xin hingegen noch nicht fest.



media.stellantis.com