Leapmotor nennt erste Preise für Deutschland

Vergangenes Jahr hatte Stellantis einen Anteil von 20 Prozent an Leapmotor übernommen mit dem Ziel, einerseits sein China-Geschäft anzukurbeln und andererseits die Elektroautos von Leapmotor nach Europa zu bringen. Im Zuge dessen wurde das Joint Venture Leapmotor International gegründet, das nun in Europa seine Geschäftstätigkeit aufgenommen hat.

Nun also ist es soweit und Leapmotor International ist bereit, in mehreren europäischen Märkten durchzustarten, darunter auch Deutschland. So ist die deutschsprachige Website nun online und informiert über die ersten beiden in Deutschland verfügbaren Modelle, den Kleinstwagen T03 und das SUV C10.

Der T03 ist ein kompaktes Fahrzeug im A-Segment mit einer Innenausstattung, wie man sie laut Stellantis eher aus dem B-Segment kennt. Er wird von Leapmotor International in Deutschland ab einem Preis von 18.900 Euro angeboten und kommt Ende September in den Handel. Der T03 verfügt über 37,3 kWh Batteriekapazität und kommt auf eine Reichweite von 265 Kilometern (nach WLTP).

Das SUV C10, das auf der Architektur Leap 3.0 basiert und als erstes Leapmotor Modell für den globalen Markt entworfen wurde, ist in der Ausstattungsvariante „Style“ ab einem Preis von 36.400 Euro erhältlich und rollt im Oktober zu den Handelspartnern. Der C10 verfügt über einen 69,9 kWh großen Akku, kommt auf eine WLTP-Reichweite von 420 Kilometern und kann seinen Akku innerhalb von 30 Minuten von 30 Prozent auf 80 Prozent laden.

Dank der Nutzung der Vertriebskanäle von Stellantis plant Leapmotor International, in Europa bereits bis Ende 2024 über 350 Verkaufsstellen zu verfügen. Ab dem vierten Quartal soll zudem die Expansion in die Regionen Indien & Asien-Pazifik, Naher Osten & Afrika und Südamerika erfolgen.

Laut Stellantis sind die ersten E-Autos von Leapmotor in den vergangenen Wochen per Schiff von China nach Deutschland unterwegs gewesen und mittlerweile hier angekommen. Doch auf Dauer sollen die Fahrzeuge für den europäischen Markt nicht mehr in China gebaut werden, sondern in Europa. Für den T03 steht bereits fest, dass dieser im Stellantis-Werk im polnischen Tychy gebaut werden wird. Leapmotor-International-CEO Tianshu Xin sagte am Dienstag in Italien zu Reportern: „Die Produktion des T03 wird dort im vierten Quartal starten.“ Wo der C10 in Europa gebaut werden wird, steht laut Xin hingegen noch nicht fest.

