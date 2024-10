Deepal startet Verkauf des Kompakt-SUV S05

Die Batterie-elektrische Variante des Deepal S05 wird von einem 175 kW starken Motor mit 320 Nm Drehmoment an der Hinterachse angetrieben. Das Elektroauto ist mit einem 56,12 kWh großen Lithium-Eisenphosphat-Akkupaket ausgestattet und die CLTC-Reichweite liegt bei 510 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h und die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h bei 7,3 Sekunden. Das Schnellladen mit bis zu 3C wird ebenfalls unterstützt. Es dauert 15 Minuten, um die Batterie von 30 auf 80 Prozent aufzuladen. Das Elektroauto ist zu einem Startpreis ab 119.900 Yuan (rund 15.500 Euro) erhältlich.

Die EREV-Variante wird von einem 1,5-Liter-Range-Extender-System angetrieben, das aus einem 72 kW starken Benzinmotor und einem 160 kW starken Heck-Elektromotor besteht. Der LFP-Akku ist in diesem Fall 27,28 kWh groß und ermöglicht ein rein elektrische CLTC-Reichweite von 200 Kilometern. Die kombinierte Gesamtreichweite von Elektro- und Benzinmotor beträgt 1.234 Kilometer, die Höchstgeschwindigkeit 175 km/h und die Beschleunigungszeit von 0 auf 100 km/h 7,9 Sekunden. Beim Schnellladen dauert es 20 Minuten, um die Batterie von 30 auf 80 Prozent zu bringen.

Beim Design folgt der Deepal S05 dem „interstellaren Flügeldesign“ der Marke und ist in fünf verschiedenen Außenfarben erhältlich. Das Fahrzeug ist 4,62 Meter lang, 1,90 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,88 Meter.

Bild: Deepal Bild: Deepal Bild: Deepal Bild: Deepal Bild: Deepal Bild: Deepal

Der Innenraum wird in drei Farben angeboten: orange, blau und grau. Das Cockpit verfügt über einen 15,4-Zoll-2,5K-Zentralbildschirm, der von einem Qualcomm Snapdragon 8155 Chip angetrieben wird, ein AR-HUD und ein D-förmiges Lenkrad. Das Fahrzeugbetriebssystem wird von Deepal OS 3.0 unterstützt. Die Mittelkonsole ist zweilagig und mit einem 13 Liter fassenden, temperaturisolierten Staufach ausgestattet. Die EV-Variante verfügt über einen zusätzlichen 159-Liter-Kofferraum vorne und 492-Liter-Kofferraum hinten.

Der Deepal S05 ist in allen Varianten serienmäßig mit fünf High-Definition-Kameras, fünf Millimeterwellen-Radargeräten und 12 Ultraschall-Radargeräten ausgestattet, um fortschrittliche Fahrassistenzfunktionen wie adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurhaltekontrolle und intelligente Einparkhilfe zu realisieren.

Deepal hat seit seinem Start im April 2022 bis heute 300.000 Autos ausgeliefert. Noch in diesem Jahr will die Marke auch nach Europa kommen und plant auf dem Kontinent seinen ersten Aufschlag mit dem SUV S07. Dessen Verkauf soll noch im 4. Quartal 2024 in Norwegen, Dänemark, Deutschland und den Niederlanden. Weitere europäische Länder sollen 2025 und 2026 folgen.

carnewschina.com, cnevpost.com