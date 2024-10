Dachser stellt im ersten Wiener Bezirk emissionsfrei zu

Dachser gibt an, die emissionsfreie Zustellung von seinem Standort in Himberg aus zu organisieren. Dort sind die drei Elektro-Fahrzeuge stationiert, die ein fest definiertes Gebiet im ersten Wiener Bezirk betreuen. Geladen wird das Trio im Depot in Himberg mit erneuerbaren Energien. Die zwei Fuso eCanter mit jeweils 18 Palettenstellplätzen und der Quantron E-Lkw mit acht Palettenstellplätzen haben sich laut Dachser für die innerstädtische Belieferung durch ihre Reichweite von rund 250 Kilometern als echte Alternative zum konventionellen Dieselfahrzeug empfohlen.

„Wir freuen uns, einen bedeutenden Schritt in Richtung unseres langfristigen Ziels von Netto-Null-Treibhausgas-Emissionen bei Dachser zu machen und mit unseren emissionsfreien Lieferungen zur Verbesserung der Luft- und Lebensqualität in Wien beizutragen. Die Integration emissionsfreier Technologien in unsere Logistikprozesse zeigt, dass Nachhaltigkeit und Effizienz Hand in Hand gehen können“, sagt Günter Hirschbeck, Managing Director European Logistics Dachser Österreich.

Bei dem Unternehmen läuft das City-Projekt unter dem Label „Dachser Emission-Free-Delivery“, gleichzeitig macht der Konzern beim Pilotprojekt „Zero Emission Transport“ mit, einer Initiative zum emissionsfreien Gewerbeverkehr in Wien. Angestoßen wurde das Projekt im Juni von der Wirtschaftskammer Wien, um binnen drei Jahren einen emissionsfreien Gewerbeverkehr in zwei Bezirken der österreichischen Hauptstadt zu testen. Zum Auftakt im Sommer beteiligten sich 32 Firmen – vom Großunternehmen bis zum Kleinbetrieb.

Auch in Deutschland geht der Roll-out elektrischer Zulieferfahrzeuge bei Dachser unterdessen weiter. So ist seit einigen Wochen auch für die Koblenzer Dachser-Niederlassung ein Fuso eCanter im Einsatz. Der 7,49-Tonner transportiert Waren im Nahverkehrsbereich, insbesondere in die Koblenzer Innenstadt.



