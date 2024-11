E-Auto für 79 oder 999 € im Monat leasen? Dacia Spring, Audi A6 e-tron, Lucid Air

Elektroautos müssen endlich für die breite Masse erschwinglich werden, heißt es immer wieder von Experten. Dabei gibt es längst ein solches E-Auto – nämlich den Dacia Spring. Laut der rumänischen Renault-Tochter ist der Kleinwagen im SUV-Look eines der erfolgreichsten Elektroautos in Deutschland. Seit dem Marktstart vor drei Jahren sollen laut Dacia schon über 35.000 Stück in Deutschland verkauft worden sein. Kostete der Dacia Spring bis zu seinem Facelift im April noch 22.750 Euro und aufwärts, ist der Preis seitdem massiv gesunken und das Auto ist mittlerweile schon ab 16.900 Euro zu haben. Doch es kommt noch besser: Dacia bringt für den Spring nun auch noch unschlagbar günstige Leasing-Konditionen: Das Basismodell ist ab sofort im Leasing für nur 79 Euro im Monat erhältlich! Und das ohne Sonderzahlung mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Einen Haken gibt es aber: Die Gesamtlaufleistung von 10.000 Kilometern ist leider sehr niedrig. Das Angebot gilt bis Jahresende, aber nur solange der Vorrat reicht, wie Dacia betont. Wir springen damit nun von der Demokratisierung der Elektromobilität in die Luxusklasse. Multiplizieren wir die 16.900 Euro des Dacia Spring mit Vier, kommen wir bei der neuen Einstiegsvariante des Audi A6 e-tron heraus. Genau dieses Elektroauto ist jetzt mit einer etwas kleineren Batterie von 83 Kilowattstunden für 62.800 Euro erhältlich. Die Reichweite kann sich mit 627 Kilometern auf jeden Fall sehen lassen! Zuvor gab es den Wagen nur mit einer 100-Kilowattstunden-Batterie und das war entsprechend teurer. Neben dieser neuen Basisvariante des A6 e-tron gibt’s auch ein neues Allrad-Modell namens A6 e-tron Quattro. Hier beginnt die Preisliste bei 79.800 Euro und die Norm-Reichweite liegt bei 716 Kilometer.