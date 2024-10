Leasing-Kampfpreis: Dacia bietet Spring für 79 Euro monatlich an

Die Leasingrate ab 79 Euro gilt für das Basismodell des Spring mit dem schwächeren 33-kW-Antrieb. Neben dieser Einstiegsversion mit dem Namenszusatz „Essential Electric 45“ für 16.900 Euro hat Dacia den Spring auch in der Ausstattung „Expression“ (Electric 45 und 65) und „Extreme“ (Electric 65) im Angebot – und zwar ab 17.900 bzw. 19.900 Euro.

Das Leasing-Angebot gilt aber nur für den Spring Essential Electric 45. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten und einer Gesamtlaufleistung von 10.000 Kilometern ist das Modell für eine Monatsrate von 79 Euro zu haben – ohne Sonderzahlung. Gültig ist das Angebot bis zum 31. Dezember 2024 und bei Zulassung im ersten Halbjahr 2025 – „solange der Vorrat reicht“, wie Dacia schreibt.

In allen Versionen beherbergt der Spring eine kleine 26,8-kWh-Batterie für bis zu 225 Kilometer Reichweite. Dacia bezeichnet das Modell als eines der erfolgreichsten Elektrofahrzeuge in Deutschland: Seit dem Marktstart 2021 seien hierzulande 35.000 Einheiten verkauft worden. Im April erhielt der Stromer ein Facelift – seitdem gelten auch die oben genannten Verkaufspreise. Zuvor kostete der Spring noch deutlich mehr. Das in diesem Jahr ausgelaufene Modell lag noch Anfang 2024 bei einem Listenpreis ab 22.750 Euro.

presse.dacia.de