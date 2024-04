Facelift-Modell des Dacia Spring startet bei 16.900 Euro

Beide Motorisierungen gibt es wie berichtet in zwei Ausstattungslinien. Der 33 kW starke Spring mit der Kennziffer 45 (für die Leistung in Pferdestärken) ist im Basis-Trim Essential oder ab 17.900 Euro in der höherwertigen Expression-Ausstattung erhältlich. Der Spring mit 48 kW bzw. den namensgebenden 65 PS ist nicht in der Basisausstattung Essential, sondern erst ab Expression erhältlich – für 18.900 Euro. Die erwähnte Top-Ausstattung Extreme gibt es nur in Kombination mit dem 48-kW-Antrieb für 19.900 Euro. Vier Varianten mit jeweils 1.000 Euro Differenz – ein simples Preismodell.

Mit dem Facelift sinken auch die Preise deutlich. Denn das auslaufende Modell war noch Anfang 2024 beim Basismodell mit einem Listenpreis von 22.750 Euro geführt. Bei dem preissensiblen E-Kleinwagen hatte Dacia die Förderung de facto bereits eingepreist – zumindest den Herstelleranteil am Umweltbonus. Daher lag der Listenpreis in Deutschland etwas höher als im europäischen Ausland. Mit einigen Tausend Euro „Zwangsrabatt“ über den Herstelleranteil wäre der Spring für Dacia wohl ein enormes Verlustgeschäft geworden, wenn man diesen Nachlass nicht von Anfang an einkalkuliert hätte. Fällt die Förderung weg, kann das Modell auch ohne eingepreisten Herstelleranteil günstiger angeboten werden.

Mit der Modellpflege frischt Dacia aber vor allem den Look auf und gleicht den Spring dem aktuellen Marken-Design an. Mit der neuen Duster-Generation hat die rumänische Renault-Tochter einen Stilwechsel eingeläutet, der jetzt auch bei dem einzigen Elektromodell zu finden ist.

An der Technik ändert sich aber nichts: Es bleibt bei den beiden Antriebsoptionen mit 33 und 48 kW. Auch die Batterie fasst Dacia nicht an. Sie ist mit 26,8 kWh weiter in Kastenform unter der Rückbank verstaut. Die Zellen stammen nach wie vor von dem chinesischen Zulieferer Sunwoda. Die neue WLTP-Reichweite nennt Dacia in der Mitteilung zu den Preisen noch nicht, rund um die Premiere des Facelifts war von mindestens 220 WLTP-Kilometern die Rede. Die verhältnismäßig kleine Batterie hat einen bemerkenswerten Nebeneffekt: Mit einem Leergewicht von 984 Kilogramm nach DIN in der höchsten Ausstattungslinie Extreme ist der Spring laut Dacia „das einzige vollelektrische, vollwertige Fahrzeug in Europa, das unter einer Tonne bleibt“.

„Mit der erfolgreichen Markteinführung im Jahr 2021 hat der Dacia Spring eine aktive Rolle übernommen, Elektromobilität einer breiten Käuferschaft zu ermöglichen. Dieser Erfolg bestätigt die Marktnachfrage nach erschwinglichen Elektrofahrzeugen“, sagt Xavier Martinet, Senior Vice President Marketing, Sales & Operations Dacia. „Auf Basis unseres einmaligen Design-to-Cost-Ansatzes bieten wir mit dem neuen Spring ein wettbewerbsfähiges Elektrofahrzeugangebot an, das eine verbesserte Ausstattung und einen Einstiegspreis weit unter 20.000 Euro aufweist.“

