Honda und GoCimo testen Batterie-Sharing in Malmö

Honda wird an drei Standorten in der südschwedischen Stadt seine Batterietauschstation namens „Power Pack Exchanger e“ installieren. Hier können Fahrer, die über GoCimo einen vollelektrischen EM1 e von Honda mieten, leere Batterien gegen eine voll aufgeladene Packung austauschen.

Insgesamt wird der Hersteller 30 Elektroroller und 60 Batterien (das so genannte Honda Mobile Power Pack e) für den Versuch zur Verfügung stellen. GoCimo wird den Batterie-Sharing-Service betreiben, die Standorte für die Tauschstationen sichern und Kunden akquirieren.

Beide Unternehmen verfügen bereits über Erfahrungen in diesem Bereich. Laut der Pressemitteilung bietet GoCimo bereits Batterie-Sharing-Dienste in Stockholm und Göteborg an, während Honda Tauschstationen in Japan, Indien, Indonesien und Thailand betreibt. Honda erklärt, dass es durch die Partnerschaft mit GoCimo „die Elektrifizierung von Motorrädern und den weit verbreiteten Einsatz von austauschbaren Batterien in Europa fördern möchte, indem es Batterie-Sharing-Dienste unter Verwendung von Honda-Produkten, hauptsächlich für Geschäftskunden, in europäischen Großstädten ausbaut“.

„Der gemeinsame Verifizierungstest des Batterie-Sharing-Dienstes mit GoCimo wird ein neues Geschäftsmodell für Elektromotorräder in Europa schaffen, das in Zukunft kommerzialisiert und in ganz Europa eingeführt werden soll, um die Verbreitung von Elektromotorrädern und Honda Mobile Power Pack e zu beschleunigen“, sagt Daiki Mihara, Operating Executive, MCPP Elect Biz Dev Unit bei Honda Motor.

„GoCimo hat das Geschäftsmodell für Batterie-Sharing-Abonnements für Leichtfahrzeuge in Europa erfolgreich validiert. Unsere Kunden bestätigen, dass unser Service sie bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge unterstützt, indem er die Investitionshürde senkt, ladebedingte Ausfallzeiten minimiert und die Sicherheit während des Ladevorgangs verbessert“, erklärt GoCimo-CEO Mattias Tingvall. „Dieser gemeinsame Verifizierungstest mit Honda ermöglicht es uns, das Marktpotenzial von Batterie-Sharing-Diensten weiter auszuloten.“

global.honda