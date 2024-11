„Ick bin E-Berliner“: Berliner Taxis werben für E-Antriebe

Mit dem Slogan sollen die vier E-Taxis „für mehr Elektrifizierung bei der Taxi-Flotte werben“, wie es die zuständige Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ausdrückt. Die Dekarbonisierung des Wirtschaftsverkehrs spiele auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045 eine entscheidende Rolle. Über das Förderprogramm Wirtschaftsnahe Elektromobilität (WELMO) kann in Berlin die Anschaffung eines E-Taxis mit bis zu 15.000 Euro unterstützt werden.

Bei den E-Taxis, die künftig mit dem Slogan in der Hauptstadt unterwegs sind, handelt es sich etwa um den Toyota bZ4X und eine Limousine von Nio. Mit ihnen soll die „Sichtbarkeit der Elektromobilitätsinitaitive“ erhöht werden, wie etwa die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey in Social-Media-Posts schreibt. Giffey war bei der Vorstellung der Fahrzeuge gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Berliner Taxi-Innung, Leszek Nadolski, sowie dem Leiter der Berliner Agentur für Elektromobilität (eMO), Gernot Lobenberg, dabei.

Aktuell sind rund 5.400 Taxis in Berlin unterwegs, 300 von ihnen werden elektrisch betrieben. Es dürften bald mehr werden, denn laut Giffey wurden über WELMO bisher 695 Anträge für E-Taxis gestellt und davon 557 bewilligt. Die Fördersumme beträgt 25 Prozent der Kosten oder maximal die erwähnten 15.000 Euro, bei Inklusionstaxis sind es 35 Prozent oder bis zu 25.000 Euro. Im Durchschnitt bekomme ein E-Taxi eine Fördersumme von etwa 9.700 Euro zugesprochen, schreibt die „Berliner Morgenpost“ unter Berufung auf die Senats­verwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe.

Ganz an die Hamburger Verhältnisse kommt die Hauptstadt damit nicht heran: In Hamburg war Ende Juni dieses Jahres bereits jedes fünfte Taxi rein elektrisch unterwegs. Mittlerweile sollen es über 700 elektrische Taxis sein. Und ab Januar 2025 dürfen nur noch lokal emissionsfreie Taxis neu in Betrieb genommen werden. Für Taxis mit mehr als acht Sitzplätzen (Großraumtaxen) und für die Rollstuhlbeförderung geeignete Fahrzeuge gilt dies erst ab dem 1. Januar 2027.

instagram.com, berlin.de, morgenpost.de