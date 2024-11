Stadt Hamburg, Taxen-Union und Aral bieten exklusives Taxi-Ladeangebot

Bereits seit 2021 fördert Hamburg im Rahmen des Projekts „Zukunftstaxi“ die Anschaffung von reinen E-Fahrzeugen für den Taxi-Einsatz. Ende Juni dieses Jahres war bereits jedes fünfte Taxi rein elektrisch in der Hansestadt unterwegs. Mittlerweile sollen es über 700 elektrische Taxis sein. Und der Anteil wird steigen: Ab Januar 2025 dürfen nur noch lokal emissionsfreie Taxis neu in Betrieb genommen werden. Für Taxis mit mehr als acht Sitzplätzen (Großraumtaxen) und für die Rollstuhlbeförderung geeignete Fahrzeuge gilt dies erst ab dem 1. Januar 2027. Bis zum Jahr 2030 soll jedoch die komplette Taxi-Flotte lokal emissionsfrei unterwegs sein.

Mit der Zahl der E-Taxis muss jedoch auch die Ladeinfrastruktur wachsen. Die Stadt Hamburg plant weiterhin, bis voraussichtlich Ende 2024 insgesamt 40 E-Taxi-Stände mit 80 HPC-Ladepunkten exklusiv für die Taxis bereitzustellen. Hinzu kommen noch zahlreiche weitere Lademöglichkeiten anderer Anbieter. So bietet Aral beispielsweise mittlerweile 100 Schnellladepunkte in der Hansestadt an. Exklusiv für die elektrische Taxi-Flotte sind diese zwar nicht. Dank einer Initiative der Stadt, der Taxen-Union Hamburg und Aral sollen Taxi-Fahrer aber ein exklusives Angebot für das Laden, Kaffees und Autowäschen an den Aral-Tankstellen in Hamburg erhalten können – und Payback-Punkte sammeln. Details zum exklusiven Ladeangebot nennt Aral jedoch auch auf Nachfrage nicht.

Hervor hebt Aral noch die eigene Tank- und Ladekarte „Aral Fuel & Charge“, mit der sich laut dem Unternehmen „95 Prozent aller öffentlich zugänglichen Ladepunkte in Deutschland nutzen“ lassen sollen. Für Taxi-Unternehmen soll mit der Nutzung der administrative Aufwand sinken, „denn alle Kraftstoff- und Energiekosten werden monatlich auf nur einer Rechnung zusammengefasst“.

Zur neuen Partnerschaft erklärt Alexander Junge, Aral Vorstand für Elektromobilität: „Zukunftsfähige Mobilität ist das gemeinsame Ziel der Initiative. Wir wollen Elektromobilität alltagstauglich machen. Mit unserem ultraschnellen Ladeangebot wollen wir genau das bieten, damit die Taxen nach einem Ladestopp bei uns möglichst schnell wieder zurück auf dem Weg zum nächsten Kunden sind. Wir würden es begrüßen, wenn dieses Konzept auch auf andere Städte in Deutschland übertragen werden könnte. „Im Projekt Zukunftstaxi stellt sich das Hamburger Taxigewerbe mit Unterstützung der Stadt und vielen Partnern aus der Industrie für ein zeitgemäßes, emissionsärmeres und modernes Beförderungsangebot neu auf. Gemeinsam schaffen wir die Antriebswende in einem hohen Tempo. Und das ist gut so, denn Taxen gehören zu den Fahrzeugen mit den höchsten Fahrleistungen in der Stadt“, ergänzt Senator Anjes Tjarks, Präses der Hamburger Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. „Das Laden an hochmodernen Aral pulse Schnellladesäulen zum fairen ‚Taxitarif‘ wird den Betrieb und den Umstieg auf E-Taxen weiter beschleunigen. Die belebten und beleuchteten Aral Stationen mit ihren Sonderkonditionen für Wagenpflege und Pausenkaffee bieten den Hamburger Taxifahrern und Taxifahrerinnen dabei das Rundum-Wohlfühl-Paket beim Aufladen ihres Elektrotaxis“, so Jan Grupe, Vorstand der Taxen-Union Hamburg.

Mit insgesamt rund 100 Ladepunkten in Hamburg gehört Aral pulse laut eigener Aussage „zu den führenden Anbietern ultraschneller Ladepunkte“. Der Netzausbau in Hamburg sei Teil der bundesweiten Investitionen von Aral. Aktuell betreibt das Unternehmen in Deutschland mehr als 3.000 Ladepunkte an über 420 Standorten. Dabei bleiben soll es aber nicht.

