Kempower installiert Schnelllader bei Schweizer Coop-Supermärkten

Die neuen Ladestationen befinden sich in Winterthur, in Riddes und am Einkaufszentrum Regensdorf. Der Standort in Winterthur verfügt über eine Ladestation mit zwei Ladepunkten, die jeweils bis zu 150 kW liefern. Der Standort in Riddes verfügt über zwei Ladestationen mit zusammen vier Ladepunkten mit einer Gesamtleistung von 600 kW, während das Einkaufszentrum in Regensdorf sogar über sieben Ladegeräte mit je einem Arm verfügt. Dieser Standort hat eine Gesamtleistung von 1050 kW.

Kempower gibt an, dass die Ladestationen in Zusammenarbeit mit seinem Vertriebspartner Energie 360° aus Zürich installiert wurden. Die Unternehmen haben bereits Coop-Standorte in Haag und Dietlikon mit DC-Ladegeräten von Kempower ausgerüstet.

„Die Zusammenarbeit mit Energie 360° und die damit verbundene Bereitstellung von Kempower-Satelliten an Coop-Standorten in der Schweiz ist für uns wertvoll, denn gemeinsam treiben wir die Zukunft der Elektromobilität voran“, sagt Philipp Oppolzer, Regional Business Development Director Central Europe bei Kempower. „Gemeinsam setzen wir neue Standards für eine zuverlässige und benutzerfreundliche Ladeinfrastruktur, die den Übergang zur Elektromobilität in der Region beschleunigen wird. Wir freuen uns auf weitere Projekte.“

Kempower erklärt in seiner Pressemitteilung, dass es in den kommenden Monaten weitere Coop-Supermärkte mit seiner Ladeinfrastruktur ausstatten wird. Konkreter wird das Unternehmen jedoch nicht.

kempower.com