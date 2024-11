Mercedes-Benz Trucks: Achim Puchert folgt auf Karin Rådström

Er folgt damit auf Karin Rådström, die wiederum zum 1. Oktober an die Spitze der Daimler Truck AG gerückt ist. Rådström trat ihrerseits die Nachfolge von Martin Daum (64 Jahre) an. Der 45-jährige Puchert ist eine interne Lösung, der Manager ist derzeit noch CEO und Präsident Mercedes-Benz do Brasil und Lateinamerika. Dass er auch künftig auf Daimler-Truck-Ebene die Region Lateinamerika verantwortet, passt also.

Puchert ist ohnehin ein Daimler-Eigengewächs. Er begann seine Karriere nach zwei Master-Studienabschlüssen (Economics and Business Administration for International Business sowie International Management) 2002 im damaligen Daimler-Konzern. In dieser Zeit hat er zahlreiche Auslands-Erfahrungen gesammelt, etwa in Russland. 2015 übernahm Achim Puchert als Director International Operations die Leitung von Kooperationen und internationalen Industrialisierungsprojekten von Mercedes-Benz Trucks. 2019 wurde er zum Senior Vice President Sales, Marketing und Customer Service Daimler Truck Asia ernannt und übernahm ein Jahr später auch die Position des Senior Vice President Daimler Truck Overseas – bis er 2022 seine aktuelle Stelle in Brasilien antrat.

„Mit der Berufung von Achim Puchert regelt der Aufsichtsrat zeitnah die Nachfolge für die Führung von Mercedes-Benz Trucks“, sagt Joe Kaeser, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Daimler Truck Holding AG. „Entscheidende Kriterien waren hierbei Teamgeist, Führungsstärke und einschlägige Erfahrung in der Restrukturierung und profitablen Weiterentwicklung von Geschäften. Achim Puchert bringt all dies in überzeugender Weise mit und hat das besonders in seiner aktuellen Rolle als CEO von Mercedes-Benz do Brasil unter Beweis gestellt. Der Aufsichtsrat freut sich auf die Zusammenarbeit.“

Worauf Kaeser bei Pucherts Brasilien-Aktivitäten anspielt, erläutert Rådström: „In weniger als drei Jahren ist es ihm mit seinem Team gelungen, ein zuvor herausforderndes Geschäft mit unterdurchschnittlichen Margen wieder auf Erfolgskurs zu bringen“. Die Schwedin bezeichnet ihren Nachfolger als „erfahrenen Stratege und Transformationsexperten“, aber noch wichtiger sei, „dass Achim ein Manager ist, der durch Befähigung führt und so seine Teams zu Höchstleistungen motiviert“.

Auch Michael Brecht, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Gesamtbetriebsratsvorsitzender, betont, dass die Arbeitnehmerseite seine Berufung unterstützt habe und spricht bei der Personalie von „einer sehr guten Wahl“. Wir von der Arbeitnehmervertretung kennen Achim Puchert durch seine verschiedenen Stationen unter anderem im Werk Wörth und in Brasilien schon lange“, so Brecht. „Angesichts der Herausforderungen bei Mercedes-Benz Trucks erwarten wir, dass wir frühzeitig in die neue Ausrichtung einbezogen werden und die Belange der Beschäftigten ebenso wie die der Anteilseigner berücksichtigt werden.“

