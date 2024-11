Tesla bietet kostenloses Supercharging bei Model-Y-Bestellung

So ist die Aktion, auf die Tesla Medien und Kunden per Mail und Social-Media-Posts aufmerksam gemacht hat, nur auf Neuwagen beschränkt, nicht auf Gebrauchtwagen, die über Tesla selbst verkauft werden. Außerdem werden nur die Ladekosten an sich von Tesla übernommen. Fallen gemäß den Nutzungsrichtlinien „Belegungsgebühren“ an, werden diese berechnet. Dafür kann das Angebot „mit einem Finanzierungsprogramm und/oder anderen Werbeangeboten für das Model Y im Lieferland kombiniert werden, die auf unserer Website aufgeführt sind, wie z. B., aber nicht beschränkt auf, ermäßigte Zinssätze, Gutschriften für Weiterempfehlungen, Rabatte für Bestandsfahrzeuge“, so Tesla. Und: Verzögert sich die Auslieferung „ aufgrund von Umständen, die von Tesla zu verantworten sind“, auf einen späteren Zeitpunkt, können die Kunden dennoch das kostenlose Supercharging erhalten – aber nur dann, wenn sie die Lieferung „zum ersten verfügbaren Datum annehmen“.

Wichtig ist zudem, dass das kostenlose Laden nicht nur mit der Fahrgestellnummer des Model Y, sondern auch mit dem „ursprünglich genannten Fahrer“ verknüpft wird, so Tesla. „Die kostenlose Supercharger-Nutzung kann im Fall eines Eigentümerwechsels nicht auf eine andere Person oder ein anderes Fahrzeug übertragen werden“, heißt es in der Mitteilung.

Daher gibt es auch bei Firmenkunden eine Besonderheit: Bei Bestellungen als Firma muss der Name des Fahrers ebenfalls angegeben werden, der dann die Lieferung annehmen muss, um von diesem Angebot profitieren zu können.

Bei der Antriebsvariante des Model Y gibt es hingegen keine Einschränkung. Tesla bietet in Europa derzeit vier Varianten an. Das Basismodell mit Hinterradantrieb nutzt einen LFP-Akku für bis zu 455 Kilometer Reichweite nach WLTP. Die anderen drei Modelle mit dem großen Akku werden mit Heckantrieb, Allradantrieb und dem Performance-Allrad angeboten. Die Preise starten bei 44.990 Euro Listenpreis für das Model Y Hinterradantrieb, mit dem großen Akku kostet der Hecktriebler ab 48.990 Euro. Den günstigsten Allradler gibt es ab 54.990 Euro, das Model Y Performance startet bei 59.990 Euro. Einzig das Model Y Maximale Reichweite Allradantrieb ist in Europa inzwischen auch als Siebensitzer verfügbar.

Für vorkonfigurierte Model Y bietet Tesla derzeit auch einen „Tesla Umweltbonus“ in Höhe von bis zu 6.000 Euro. Diese Aktion gilt allerdings nur für bereits produzierte Bestandsfahrzeuge. Bestellfahrzeuge oder zertifizierte Gebrauchtwagen und andere Gebrauchtwagen sind von diesem Angebot ausgeschlossen. Zudem kann der 6.000-Euro-Rabatt (anders als das kostenlose Supercharging) nicht mit anderen Förder- oder Finanzierungsangeboten kombiniert werden, wie z. B. dem 0%-Zinsangebot für die Finanzierung bestimmter Model Y.

