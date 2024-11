Mitsubishi Corporation investiert in Batterietausch-Startup Ample

Dabei soll die Partnerschaft über eine reine Finanzinvestition hinausgehen, es handelt sich vielmehr um eine strategische Zusammenarbeit. Denn die Mitsubishi Corporation hält Beteiligungen an kommerziellen Fahrzeugflotten, die an der Elektrifizierung interessiert sind, darunter Lawson, ein japanische Kette von Convenience Stores. Zudem verfügt der Konzern auch über eine Abteilung für saubere Energie, die Ample beim Zugang zu erneuerbarer Energie für seine Tauschstationen helfen kann, so Ample-Präsident John de Souza gegenüber Techcrunch.

Dabei ist das Investment in Ample nicht das erste der Mitsubishi Corporation im Bereich Elektroauto-Batterien: Gemeinsam mit dem Autohersteller Honda hat die Mitsubishi Corporation im Juni ein Joint Venture namens Altna gegründet. Es soll Leasing für E-Auto-Batterien anbieten, sich um die Anschlussnutzung der Batterien als stationäre Speicher kümmern und attraktive Ladetarife bieten.

Doch zurück zum Einstieg des Unternehmens bei Ample, einem Startup aus San Francisco: Die Mitsubishi Corporation will eng mit Ample zusammenarbeiten und ihr Fachwissen in den Bereichen Mobilität, erneuerbare Energien, Energiespeicherung sowie Wiederverwendung und Recycling von Batterien nutzen, um den Einsatz von nachhaltigen Energielösungen zu beschleunigen. „Wir sind begeistert, dass die Mitsubishi Corporation uns bei unserer Mission unterstützt, die Einführung von Elektrofahrzeugen zugänglicher und nachhaltiger zu machen“, sagte Khaled Hassounah, CEO von Ample. „Ihre Investition und ihr Branchenwissen werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Batteriewechsel-Infrastruktur weiter ausbauen und unsere Technologie weiterentwickeln.“

Seit der letzten Finanzierungsrunde – 2021 hatte Ample in zwei Schritten insgesamt 210 Millionen US-Dollar aufgenommen – hat Ample laut eigenen Angaben erhebliche Fortschritte beim Ausbau seiner Batteriewechsel-Infrastruktur gemacht. Das Unternehmen hat den Betrieb in Japan aufgenommen und wichtige Partnerschaften geschlossen. So testet die Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso zusammen mit dem Kurierdienst Yamato in Kyoto die Batterietausch-Technologie von Ample. Außerdem hat Stellantis angekündigt, in Madrid mit einer Flotte von hundert Fiat 500 Elektro im Rahmen des Carsharing-Angebots Free2move die Lösung von Ample testen zu wollen.

Um den schnellen Batterietausch in unter fünf Minuten zu ermöglichen, wie es Ample verspricht, müssen einerseits die Fahrzeuge mit speziellen wechselbaren Batterien von Ample präpariert werden. Und andererseits muss Ample entsprechende Tauschstationen errichten. Der Tausch erfolgt dort vollautomatisch, ähnlich wie bei den Tauschstationen von Nio. Anders als bei den Power Swap Stations von Nio, wo automatisiert rückwärts eingeparkt wird, können die Fahrzeuge bei Ample von hinten einfahren und nach vorne einfach herausfahren – also ähnlich wie bei einer Tankstelle. Dieses Szenario kommt Nutzfahrzeugen entgegen, wie man an dem Test mit dem eCanter in Kyoto sieht.

businesswire.com, techcrunch.com