BYD soll für 2025 verbesserte Blade-Batterie planen

Wie das Portal CN EV Post schreibt, hat sich ein BYD-Manager gegenüber dem chinesischen Medienunternehmen CGTN zur nächsten Generation der Blade-Batterie geäußert: „Ich denke, dass BYD in den kommenden Jahren, also 2025, die neue Generation unserer bemerkenswerten Blade-Batterie einführen wird“, so Cao Shuang, der Geschäftsführer von BYD Central Asia in der European Auto Sales Division, in einem Interview Rande der gerade beendeten Guangzhou Autoshow. „Dies wird die Reichweite unserer Fahrzeuge erhöhen und auch den Lebenszyklus der Batterie selbst verlängern.“

Nähere Details nannte Shuang nicht. Der Launch der nächsten Generation von BYDs Blade-Batterie wird schon länger erwartet. Im Frühjahr kamen letztmals Gerüchte auf, wonach diese schon im August 2024 eingeführt werden könnte. Bewahrheitet haben sie sich nicht.

Bei der 2020 erstmals eingeführten Blade-Batterie handelt es sich um eine Eigenentwicklung von BYD. Der Name bezieht sich auf das ungewöhnliche Format: Die Zellen sind sehr lang und ähneln daher einer Schwertklinge. Die länglichen Zellen werden quer zur Fahrtrichtung in die Batteriepacks verbaut. Dabei gibt es aber unterschiedliche Varianten, BYD nutzt in seinen eigenen E-Autos sowohl Cell-to-Pack- als auch Cell-to-Body-Versionen seiner Batteriepacks. Allen gemeinsam ist die Lithium-Eisen-Phosphat-Zellchemie.

BYD hat die Technologie in den vergangenen Jahren nicht verändert, deshalb wird die zweite Generation mit Spannung erwartet. Parallel soll BYD an einem nicht näher präzisierten „6C-Akku“ arbeiten. Das „C“ ist ein Indikator für das Verhältnis von Akkugröße zu Ladeleistung. Bei 1C kann ein 80 kWh großer Akku mit maximal 80 kW geladen werden. Bei 6C kann derselbe Akku theoretisch mit der sechsfachen Ladeleistung – also bis zu 480 kW – geladen werden. Das ist aber nur ein Beispiel, wie viel Energiegehalt der künftige BYD-Akku haben und mit welcher Zellchemie er ausgestattet sein wird, ist bisher unbekannt.

Klar ist: Bei der verbesserten Blade-Batterie wird es sich wieder um einen LFP-Akku handeln. Gerüchten zufolge soll er unter anderem in der U7-Limousine der BYD-Luxusuntermarke Yangwang zum Einsatz kommen.



cnevpost.com