Avatr bringt Range Extender auch in den Avatr 11

Die ursprüngliche Version des Avatr 11 war im August 2022 das erste Modell des Unternehmens, das auf den Markt gekommen ist – damals noch mit einem rein Batterie-elektrischen Antrieb. Die Preise lagen zwischen 349.900 Yuan in der Basisversion und 600.000 Yuan für eine limitierte Edition zum Marktstart.

Bei der überarbeiteten Version wurde die Karosserie nur minimal geändert (das Auto ist jetzt 4,89 statt 4,88 Meter lang), die größeren Neuheiten sind unter dem Blech beim Antrieb zu finden. Die BEV-Version nutzt jetzt einen Akku mit einem Energiegehalt von 116,8 kWh, die Zellen liefert Anteilseigner CATL zu. Die Version mit Heckantrieb kommt auf 815 Kilometer Reichweite im chinesischen CLTC, die beiden Allrad-Varianten mit zweiten Elektromotor an der Vorderachse werden mit 760 Kilomeern angegeben. Die Antriebe stammen von Huawei.

Mit der Modellpflege hat Avatr das Antriebsportfolio über die drei BEV-Versionen hinaus erweitert. Das im Sommer im Avatr 07 vorgestellte „Kunlun“-Antriebssystem wird jetzt auch im großen Avatr 11 angeboten. Dabei handelt es sich um einen Range-Extender-Antrieb – die Räder werden also immer von einem Elektromotor angetrieben, es ist aber auch ein kleiner Verbrennungsmotor an Bord, der als Generator Strom erzeugt.

Die Batterie stammt auch hier (wenig überraschend) von CATL – es ist die im Oktober vorgestellte „Freevoy“-Batterie für Hybridfahrzeuge. Der Energiegehalt des EREV-Akkus liegt bei 39 kWh, was im Avatr 11 für bis zu 220 Kilometer Reichweite sorgen soll (im kleineren Avatr 07 sind es bis zu 245 Kilometer). Die Batterie kann mit 3C (also in diesem Fall deutlich über 100 kW in der Spitze) geladen werden, die Ladezeit von 30 auf 80 Prozent wird mit 15 Minuten angegeben.

Neben der Freevoy-Batterie von CATL besteht der Kunlun-Antrieb von Avatr aus einem 231 kW starken Elektromotor für den Antrieb und einem 100 kW starken Benziner. Mit vollem Tank und voller Batterie soll die Gesamtreichweite des Avatr 11 mit EREV-Antrieb bei 1.065 Kilometern liegen – also rund 100 Kilometer weniger als im Avatr 07, aber immer noch mehr als bei den Batterie-elektrischen Versionen. Dafür sind diese dauerhaft lokal emissionsfrei.

Die Preise beginnen ab 279.900 Yuan (EREV) bzw. ab 339.900 Yuan (BEV). Damit startet die Range-Extender-Version umgerechnet zu Preisen ab 36.500 Euro, die günstigste BEV-Version kostet 44.330 Euro.

Avatr wurde einst als Changan Nio gegründet – als 50:50-Joint-Venture. Nio hat sich inzwischen weitgehend zurückgezogen, dafür ist der Batteriehersteller CATL eingestiegen. Huawei ist zwar ein wichtiger Technologielieferant für Avatr, aber offiziell kein Anteilseigner. Der staatliche Autobauer Changan ist mit 40 Prozent der größte Anteilseigner, CATL hält 17 Prozent – die restlichen Anteile befinden sich im Streubesitz.

