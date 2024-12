BMW bis Jahresende mit Verbrenner-Rabattaktion

Wie das Online-Magazin Business Insider berichtet, bietet BMW je nach Modell eine Kaufprämie von 2.000 bis 5.000 Euro an. Diese Rabatte gelten allerdings nur für Lagerwagen, die noch bis 31. Dezember 2024 zugelassen werden. Die Kaufprämien will BMW dann bis Mitte Januar 2025 auszahlen.

Doch welche Kaufprämien gewährt BMW aktuell für seine Lagerwagen? Für das kleinste Modell, den 1er, gibt es eine Prämie von 2.000 Euro. Für den 3er gibt’s 3.000 Euro Rabatt, für den 5er eine Prämie von 4.000 Euro und für die noch größeren Modelle 7er, 8er, XM, M5, M8, X5 M, X6 M und weitere Modelle der X-Reihen gibt’s eine Vergünstigung von 5.000 Euro. Ausgeschlossen sind hingegen der BMW X3 sowie fast alle Elektrofahrzeuge, berichtet Business Insider.

Der 31. Dezember 2024 für die Zulassung der Aktionsfahrzeuge wurde sicherlich deshalb von BMW als Stichtag gewählt, weil nur bis zu diesem Datum die alten CO2-Flottenziele gelten. So lange ist es für BMW viel einfacher, Verbrenner auf die Straße zu bringen, als im kommenden Jahr mit den neuen CO2-Grenzwerten. Dann nämlich muss in etwa jedes vierte in der EU verkaufte Auto ein Elektrofahrzeug sein. Entsprechend macht es Sinn, dass Autohersteller wie BMW nun versuchen, vor dem Jahreswechsel noch Verbrenner abzusetzen, die auf Halde produziert worden sind – schließlich ist für die CO2-Flottenziele nicht das Produktionsdatum des jeweiligen Autos entscheidend, sondern das Zulassungsdatum.

Neben der CO2-Thematik könnte es noch weitere Gründe für die Aktion geben, zu der sich BMW selbst bislang nicht geäußert ha.: So könnte das Unternehmen mit einem Abverkaufserfolg im Dezember seine Jahresbilanz aufbessern, die bislang ziemlich gelitten hat. So ist das wichtige China-Geschäft eingebrochen. Und wegen Problemen mit Bauteilen von Continental bei den Bremsen läuft aktuell eine kostspielige Rückrufaktion von BMW, bei der weltweit 1,2 Millionen Autos in die Werkstätten müssen, davon etwa 150.000 Fahrzeuge in Deutschland. Dadurch hat das Image von BMW gelitten und verkaufsfördernde Maßnahmen dürften hilfreich sein, den Umsatz anzukurbeln.

Unterdessen hat BMW-Konkurrent Audi – wohl auch in Hinblick auf die CO2-Thematik – bereits angekündigt, seine Preise für Verbrenner zum 10. Dezember 2024 zu erhöhen. Die Preise für E-Autos bleiben hingegen stabil, werden aktuell sogar rabattiert.

