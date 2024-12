Kompakt, wendig, emissionsfrei – der Mercedes-Benz eCitaro K

Emissionsfrei in die Zukunft

Besonders bemerkenswert ist die hohe Flexibilität, die durch den modularen Aufbau ermöglicht wird. Betreiber können zwischen verschiedenen Ausstattungsoptionen und Batterievarianten wählen, um das Fahrzeug optimal an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

Flexibilität in kompakter Form

Das neue Mitglied der eCitaro-Familie überzeugt auch durch seine Wirtschaftlichkeit. Geringe Wartungskosten, eine lange Batterielebensdauer und die OMNIplus Serviceangebote machen ihn zu einer nachhaltigen Investition. Dank der digitalen Dienste von OMNIplus ON können Betreiber unter anderem in Echtzeit auf Betriebsdaten zugreifen und Wartungsintervalle optimal planen.

In puncto Sicherheit setzt der eCitaro K auf bewährte Mercedes-Benz Systeme. Mit dem Sideguard Assist 2 und dem Preventive Brake Assist 2 profitieren insbesondere schwächere Verkehrsteilnehmer.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein Advertorial. Für die Inhalte ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Sie haben Interesse an dieser Werbeform? Dann sprechen Sie uns via werbung@electrive.net gerne an!