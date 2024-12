Stellantis-Marke DS teasert neues E-Auto DS N°8 an

Vor wenigen Tagen hatte DS bereits eine erste Duftmarke gesetzt, indem es ein Teaser-Foto veröffentlichte (siehe oben) – allerdings da noch, ohne den Namen zu verraten. Nun aber hat DS die Katze aus dem Sack gelassen und die Bezeichnung des neuen Fahrzeugs preisgegeben: Es wird den Namen DS N°8 tragen.

Der Name läutet eine neue Strategie ein, die die Einführung eines zu 100 Prozent elektrischen Modells kennzeichnet und es gleichzeitig in der Welt des Luxus positioniert, so das Unternehmen. Die Einführung der „N°“-Oberbezeichnung solle eine neue Generation von Modellen von DS Automobiles einleiten, heißt es weiter. „N°“ stellt bekanntlich die übliche Schreibweise für das Wort „Nummer“ im Französischen dar. Das „°“ ist von den DS-Designern wie eine Diamantspitze gestaltet worden, was ein Symbol für Eleganz und Kompetenz darstellen soll.

Zudem hatte DS Automobiles vor kurzem erste Details zum DS N°8 preisgegeben. So soll das SUV-Coupé eine Reichweite von 750 Kilometern nach WLTP bieten – und es sollen bereits mehr als 50 Vorserienfahrzeuge im Alltagstest auf Frankreichs Straßen unterwegs sein.

Die Frontpartie weist die für DS Automobiles typische Lichtsignatur mit DS Pixelvision-Scheinwerfern auf. Die Tagfahrleuchten sind vertikal angeordnet. Die Windschutzscheibe ist weit nach hinten gerückt, die Motorhaube ist tief heruntergezogen. Die hinteren Kotflügel sind markant ausgeformt. Auch die dreidimensional aus der Karosseriefläche heraustretenden Rückleuchten und die vertikale Lichtsignatur fallen auf. Mit Blick auf die Aerodynamik erreicht das neue Elektro-Modell von DS Automobiles einen cw-Wert von 0,24.

stellantis.com (Name), stellantis.com (Reichweite)