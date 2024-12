Habemus Elektro-Papamobil! Der Papst fährt jetzt elektrisch

Seit rund 45 Jahren nutzt der jeweils amtierende Papst die sogenannten Papamobile auf Basis der G-Klasse. Die Baureihe ist der Methusalem im Mercedes-Programm. Doch auch sie ist inzwischen in der Moderne angekommen: Dieses Jahr brachte Mercedes die G-Klasse erstmals elektrisch heraus. Als Serienmodell firmiert der E-Geländewagen unter dem Namen „G 580 mit EQ Technologie“. Um zum ersten elektrischen Papamobil zu werden, hat der Hersteller bei einem Exemplar der Baureihe viel Hand angelegt, so wurde u.a. das Dach auf Höhe der B-Säule entfernt und im Fond die Sitzbank durch einen zentral angebrachten Einzelsitz ersetzt. Bei Regen oder schlechten Wetterbedingungen lässt sich das Papamobil mit einem Aufsetzdach versehen.

Rund ein Jahr lang arbeitete ein Team von Spezialisten aus Graz, Sindelfingen und Rom zusammen, um das Papamobil zu vervollständigen. Denn: „Das Fahrzeug erfüllt hohe Anforderungen und wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Vatikan speziell für den Einsatzzweck des Papstes entwickelt“, teilen die Stuttgarter mit. Sein elektrischer Antriebsstrang sei besonders mit Blick auf geringe Geschwindigkeiten für öffentliche Auftritte adaptiert worden. Erstmals eingesetzt werden dürfte das Elektro-Papamobil am 24. Dezember 2024 zum Auftakt des Heiligen Jahrs 2025 – einem Anlass, der nur alle 25 Jahre stattfindet und zu dem Millionen Pilgerinnen und Pilger in Rom erwartet werden.

media.mercedes-benz.com