Duvenbeck erhält seinen ersten eTruck von MAN

Bei Duvenbeck soll es allerdings nicht bei einem eTruck von MAN bleiben: Im Gegenteil hat das Unternehmen aus Bocholt bereits im Mai 2023 eine Absichtserklärung unterzeichnet, MAN stolze 120 Einheiten des eTGX abnehmen zu wollen, und zwar bis 2026. Und diese Entscheidung fiel bereits zu einem Zeitpunkt, als es das Modell noch gar nicht gab.

Der von Duvenbeck angeschaffte eTGX ist als Lowliner konfiguriert und entspricht damit den Anforderungen der Automobilindustrie. Denn dadurch ist beim Trailer eine Innenhöhe von drei Metern möglich. Das ist eine der wichtigsten Anforderungen von Autoherstellern, denn dadurch können 50 Prozent mehr der genormten Teileträger transportiert werden als in einem Standardauflieger.

Mit einer Aufsattelhöhe von nur 950 mm und einem kurzen Radstand von 3,75 Metern bietet der eTGX ist der von Duvenbeck bestellten Konfiguration eine Reichweite von rund 500 Kilometern. Dank seines modularen Batteriekonzeptes mit wahlweise vier, fünf oder sechs Batteriepaketen und Leistungsstufen von 449 und 544 PS ist er für verschiedene Transportaufgaben anpassbar. Zudem ist der eTGX neben der standardmäßigen CCS-Ladetechnologie (bis zu 375 kW) auch mit dem neuen MCS-Standard mit bis zu ein Megawatt Ladeleistung bestellbar, der noch schnelleres Zwischenladen in der Lenkzeitpause des Fahrers ermöglicht.

„Der MAN eTruck ist ein wichtiger Schritt in Richtung emissionsfreie Logistik. Er hilft uns, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Nachhaltigkeit ist bei uns gelebte Praxis“, sagt Bernd Reining, Senior Director Procurement, Duvenbeck. Der Einsatz des MAN eTrucks markiert für Duvenbeck einen weiteren Beitrag zur Minimierung der CO2-Emissionen in der Lieferkette.

Simon Motter, Leiter der Konzernlogistik von Volkswagen, unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „Mutig geht unser Partner Duvenbeck voran: Erstmals werden eTrucks von MAN für das Volkswagen Werk Wolfsburg eingesetzt. Damit kann jetzt die Alltagstauglichkeit und Wirtschaftlichkeit der Technologie bewiesen werden.“

MAN hatte im Oktober erstmals einen eTruck an einen Kunden ausgeliefert. Er wird seitdem von der Spedition Elflein eingesetzt, um Batterien aus dem Leipziger Batteriewerk des Zulieferers Dräxlmaier ins Leipziger Porsche-Werk für den elektrischen Macan zu bringen. Auch in diesem Szenario kommt ein eTGX Lowliner zum Einsatz. MAN will bis Jahresende die ersten 200 eTrucks an Kunden ausgeliefert haben.

mantruckandbus.com