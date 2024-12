Zunder eröffnet größten Schnellladepark Spaniens

Der Schnellladepark liegt am Einkaufszentrum Parque Principado in Oviedo. Der Standort befindet sich zugleich in der Nähe der Autobahnen A-66 und A-64. Mit dem Ladepark will Zunder nach eigenen Angaben seine Führungsposition in Spanien bekräftigen und sein Netzwerk von Ladestationen weiter ausbauen.

Der Parque Principado ist aus Sicht von Zunder ein strategisch günstiger Ort, da dort mehrere wichtige Verkehrswege der Gegend zusammenlaufen. Durch die Lage an einem Einkaufszentrum können Elektroauto-Fahrer zudem eine umfangreiche Infrastruktur nutzen, denn der Parque Principado bietet neben Einkaufsmöglichkeiten auch Cafés, Restaurants, Toiletten, Unterhaltungsbereiche, Kinos und weitere Dienstleistungen.

Der Ladepark von Zunder bietet insgesamt 36 schnelle Ladepunkte. Zwölf davon bieten eine Leistungen von bis zu 400 kW, 24 Ladepunkte arbeiten mit einer Leistung von bis zu 160 kW. Alle Ladepunkte bieten die Plug&Charge-Funktionalität, die es ermöglicht, einen Ladevorgang automatisch zu starten, wenn das Auto per Ladekabel an die Ladestation angeschlossen wird. Außerdem bieten alle Ladestationen alternativ Kreditkartenterminals für die Ad-Hoc-Zahlung.

Zunder will in den nächsten Jahren massiv expandieren: Nach dem Einstieg des französischen Investors Mirova vor zwei Jahren sicherte sich Zunder dieses Jahr ein Kreditpaket von 225 Millionen Euro von der Banco Santander. Dieses will Zunder nutzen, um 3.000 Ladepunkte in Frankreich, Italien und Portugal zu eröffnen.

