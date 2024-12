„Dieses Weihnachten haben wir dem Weihnachtsmann dabei geholfen, auf Elektro umzusteigen – der Weihnachtsmann hat seinen Schlitten bei Auto Trader gelistet und ist auf ein leistungsstarkes Tesla Model 3 umgestiegen, was beweist, dass Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können“, schreibt die Autohandelsplattform in dem nicht ganz ernst gemeinten Blogeintrag.

Allerdings haben sich die Briten bei ihrer Story durchaus Mühe gegeben und auf Details geachtet. Das rote Model 3 trägt zum Beispiel das passende Kennzeichen „S4NTA“. Und auch die erwähnte Verkaufsanzeige für den alten Schlitten des Weihnachtsmann wurde tatsächlich erstellt – der grüne Schlitten trägt das Kennzeichen „HO HO HO“. Zu haben ist er für 5.000 Pfund und bietet „einen Neun-Rentier-Antrieb“, „genügend Stauraum“, ein 360-Grad-Sonnendach und ist als historisches Fahrzeug von der Steuer befreit. Zwei Nachteile: Cupholder gibt es keine und das Gefährt „erfordert das ganze Jahr über Weihnachtsstimmung“.

Bei all dem Spaß hat Auto Trader übrigens auch einige hilfreiche Tipps zusammengetragen – etwa rund um die Ladestationen in Großbritannien, Tipps zum Fahren mit dem Elektroauto im Winter und zur Batterielebensdauer.

