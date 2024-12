Leapmotor B10 kommt mit wahlweise 132 oder 160 kW

Leapmotor hat Mitte Oktober auf dem Pariser Autosalon die Weltpremiere des B10 gefeiert. Das vollelektrische Kompakt-SUV ist das erste von mehreren neuen Modellen, die als Teil der speziell für globale Märkte konzipierten B-Serie von Leapmotor ab 2025 auf den Markt kommen. Bei der Premiere in Paris fehlten allerdings noch einige Details zum B10. Diese sind nun aus dem Zulassungsantrag in China bekannt geworden: So ist der B10 rund 4 Meter 50 lang, rund einen Meter 90 breit und rund einen Meter 65 hoch. Der Radstand beträgt rund 2 Meter 75. Damit entsprechen die Maße des Leapmotor B10 ungefähr denen des bekannten VW Tiguan. Jedoch gibt es den Tiguan nicht als rein elektrisches Modell, sondern nur als Verbrenner oder Hybrid. Doch hier soll es sowieso um den Leapmotor gehen und nicht um den VW. Interessant ist beim B10 jedenfalls, dass er auf 18-Zoll-Reifen fährt. Und aus dem Zulassungsantrag geht auch die Motorisierung hervor: Das SUV kommt demnach zunächst in zwei Leistungsstufen. Die Basisversion ist mit einem Elektromotor mit 132 Kilowatt Leistung ausgestattet und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Gegen Aufpreis ist zudem auch ein Motor mit 160 Kilowatt Leistung und einer Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h verfügbar. Infos zur Batterie, zur Reichweite und zur Ladegeschwindigkeit fehlen aber leider noch immer. Dafür werden die Infos zum Preis immer konkreter: Zwar hat Leapmotor hierzu noch nichts offiziell bekannt gegeben. Laut einem Medienbericht dürfte er in Europa aber in der Grundausstattung bei unter 30.000 Euro liegen. Schließlich ist das deutlich größere Modell C10 in Deutschland ab 36.400 Euro erhältlich. Dementsprechend muss der B10 deutlich darunter liegen.