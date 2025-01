BK Group bietet Pflege und Reinigung von Ladeparks

Seit rund drei Jahren hat die BK Group laut eigener Aussage mit ihren Lounges unter der Marke BK World an Elektroauto-Ladeparks „die notwendige Expertise erarbeitet, wie Ladeparks hocheffizient und kostengünstig im Bereich Caretaking betreut werden können“. Nun mündet die gesammelte Erfahrung in einer neuen Dienstleistung für Ladeinfrastruktur-Betreiber.

Möglich gemacht haben soll das der Gewinn einer Ausschreibung von über 300 Ladeparks. Wer der Kunde ist, geht aus der Mitteilung allerdings nicht hervor. Das Leistungspaket soll die Reinigung des gesamten Ladeparks, die Leerung aller vorhandener Mülleimer, die Stellung von Müllcontainern sowie die Entsorgung auf Nachweis, die Grünanlagenpflege, die Reinigung der Ladesäulen, die Desinfektion der Displays an Ladesäulen, Winterdienst, Graffiti-Entfernung und Sonderreinigungen auf Wunsch umfassen.

Auch zu den Kosten gibt es eine Aussage. So werden 19 Euro pro Monat und Ladepunkt fällig. Wie oft ein Standort dafür angefahren wird, ist nicht bekannt. Eine Rückfrage dazu läuft. Sobald die Antwort vorliegt, reichen wir diese nach. Klar ist hingegen, dass es sich um ein befristetes Angebot handelt, welches zunächst in Deutschland und Frankreich angeboten wird. Je nach Nachfrage sei jedoch auch eine Expansion in weitere Länder Europas möglich.

bk-group.eu