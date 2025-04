Frankreich schafft Elektroauto-Befreiung von Zulassungsgebühren ab

Die Zulassungsgebühren für ein E-Auto können je nach Region und Modell bis zu 750 Euro betragen, wie das Portal Connexion schreibt. Der Anreiz wurde 2020 eingeführt, um Autokäufer zu Investitionen in emissionsfreie Fahrzeuge zu ermutigen. Allerdings war die Maßnahme auf fünf Jahre befristet und läuft jetzt aus.

Das aktualisierte Finanzgesetz für 2025 , das am Mitte Februar verabschiedet wurde, gab den regionalen Behörden eine Frist bis zum 30. April, um zu entscheiden, ob sie den aktuellen Nullsteuersatz für umweltfreundliche Fahrzeuge beibehalten oder den vollen Satz anwenden wollten – der also den Kosten für Zulassungsbescheinigungen für Benzin- und Dieselautos entspricht.

Das System ist in Frankreich etwas komplizierter: Neben weiteren Gebühren ist die Regionalsteuer jedoch der Hauptbestandteil der Kosten bei der Erstzulassung eines Fahrzeugs und richtet sich nach der Leistung. Allerdings nicht genau, sondern in Stufen. Der Steuersatz wird von den Regionen festgelegt, wobei er maximal 60 Euro beträgt, in Hauts-de-France aber zum Beispiel nur 36,30 Euro. Ein Fahrzeug mit höherer Leistung benötigt mehrerer dieser Steuersätze. Laut Connexion kommt ein Renault Twingo E-Tech in die Steuerklasse drei, was dem dreifachen Satz entspricht – in der Bretagne zum Beispiel wären das 180 Euro, auf Korsika aber nur 129 Euro.

Der Twingo E-Tech ist aber kein besonders leistungsstarkes E-Auto. Aufgrund der Charakteristik der Elektromotoren kommen Viele Modelle auf hohe Leistungsangaben, speziell Allradmodelle mit zwei Motoren oder mehr. Für diese Fahrzeuge könnten die Zulassungskosten aufgrund der hohen, leistungsabhängigen Regionalsteuer, stark steigen.

