ADS-TEC Energy liefert Batterie-HPC an Avia

Wie viele ChargePosts im Rahmen der Partnerschaft aufgestellt werden, gibt ADS-TEC Energy in der Mitteilung nicht an. Es ist aber die Rede davon, dass der Ladesäulen-Anbieter „gemeinsam mit Avia die Schnellladelösung ChargePost für Tankstellenstandorte in Deutschland realisiert“. Ob das alle Tankstellen-Standorten von Avia in Deutschland betrifft, was immerhin mehr als 800 Tankstellen wären, wird offen gelassen. Europaweit betreibt Avia sogar 3.000 Tankstellen, doch bisher ist die Partnerschaft wohl auf Deutschland beschränkt.

Bei der ChargePost handelt es sich um eine All-in-one-Lösung, bei der die Pufferbatterie in das Ladesystem selbst (Maße: 1,3 x 1,5 x 2,4 Meter) integriert ist. ADS-TEC Energy bietet auch eine Lösung mit sehr schlanken Ladesäulen von Porsche Engineering und einer separat davon aufstellbaren Pufferbatterie namens ChargeBox an. Avia hat sich aber für die ChargePost entschieden, die trotz eines einfachen AC-Netzanschlusses über CEE-Stecker E-Fahrzeuge mit bis zu 300 kW Leistung laden kann. Über den großen 75-Zoll-Screen kann optional auch Werbung ausgespielt werden, womit die ChargePost auch für Umsätze sorgen kann, wenn gerade kein Fahrzeug lädt.

An den ChargePost-Systemen, die im nordrhein-westfälischen Blomberg installiert wurden, ist laut ADS-TEC Energy bereits das 75-Zoll-Display verbaut. „Konkrete Vermarktungskonzepte für die DOOH-Werbeflächen“ (digitale Außenwerbung) seien aber aktuell noch in der Planung. „Dies kann die Wirtschaftlichkeit der Ladeinfrastruktur weiter steigern und zusätzlichen Mehrwert für den Betreiber schaffen“, so das Unternehmen aus Nürtingen. Zudem wird in der Mitteilung noch der Standort in Bocholt (ebenfalls NRW) erwähnt, an der eine 45-kWp-Photovoltaikanlage in das Energiemanagement integriert wurde. „ Das smarte Lastmanagement sorgt dafür, dass der verfügbare Netzanschluss optimal genutzt und das Laden flexibel gesteuert wird“, schreibt ADS-TEC Energy.

„Die Integration von Schnellladeinfrastruktur an bestehenden Tankstellen erfordert intelligente Lösungen – insbesondere, wenn die Netzanschlüsse begrenzt sind. Mit unserem ChargePost und innovativem Lastmanagement ermöglichen wir ultraschnelles Laden ohne aufwendige Netzaufrüstungen“, sagt Thomas Speidel, CEO und Gründer von ADS-TEC Energy. „Das gemeinsame Projekt mit Avia zeigt, wie sich moderne Ladeinfrastruktur nahtlos in bestehende Standorte integrieren lässt und neue Möglichkeiten für die Mobilität der Zukunft schafft.“

In Deutschland hat Avia 2021 seine ersten Schnelllader installiert – damals ging in Regensburg ein 150-kW-Hypercharger ans Netz. Inzwischen hat das Mineralölunternehmen mit Avia Volt eine eigene eMobility-Marke aufgebaut. Im Dezember 2024 ging der erste Ladepark von Avia Volt – unabhängig von einer Avia-Tankstelle – in Oldenburg in Betrieb. Dort sind drei Hypercharger HYC400 aufgebaut, die Anlage ist für drei weitere Ladesäulen vorbereitet.

