ADS-TEC öffnet Bestellbücher für ChargePost-Schnelllader

ADS-TEC Energy nimmt ab sofort in Europa Bestellungen für sein im Mai angekündigtes, Batterie-gepuffertes Schnellladesystem ChargePost an. Vor diesem Hintergrund nennt der Hersteller nun auch nähere Gerätedetails. Künftig soll das System auch in den USA erhältlich sein.

Während ADS-TEC im Mai erstmal nur die Produktidee des ChargePost-Geräts vorstellte, die da wäre, Batterie-gespeicherte und geboosterte Ladeleistung an zwei Ladepunkten in einem platzsparenden „All-in-One“-System anzubieten, sind nun die technischen Eckpunkte zu dem neuen Schnelllader spruchreif. So wartet die rechteckige Ladestation mit den Maßen 1,3 x 1,5 x 2,4 Meter („weniger als zwei Quadratmeter Grundfläche“) mit zwei HPC-Anschlüssen, zwischen 144 und 201 kWh Batteriekapazität sowie mit bis zu zwei 75 Zoll großen Werbedisplays über die gesamte Höhe der Außenfläche auf.

Die Ladeleistung beläuft sich auf bis zu 300 kW bei einem Fahrzeug und bis zu 150 kW bei zwei parallel ladenden Fahrzeugen. Die Option, gespeicherte Energie auch bidirektional wieder in das Netz zurückzuführen, ist nach Angaben der Nürtinger voraussichtlich ab dem ersten Halbjahr 2023 erhältlich. Zur Batteriekapazität präzisiert der Hersteller, dass diese zwischen 144 und 201 kWh konfigurierbar sei. Und: Die Werbeflächen sind optional, ebenso eine in das System integrierbare Kamera zur Bewegungserkennung oder für Videoaufzeichnungen.

Was noch: Die Ladekabel mit ungekühltem CCS1- oder CCS2-Stecker haben laut ADS-TEC eine Länge von mindestens drei Metern. Das 10-Zoll-Touchscreen-Interface des Ladesystems sei mit einem Bezahlterminal kombiniert. Außerdem bezeichnet die Firma den ChargePost als geräuscharmes „All-in-One“-System, was bei der integrierten Klimatisierung keine Selbstverständlichkeit ist. Schließlich kann das Gerät auch mit einer Photovoltaikanlage gekoppelt und durch die Bidirektionalität für Netzdienstleistungen verwendet werden.

„Mit unserem ChargePost können wir ein neues Level an Innovation in der kompaktesten Verbindung von höchster Ladeleistung und maximaler Größe von Werbedisplays bei Batterie-gespeicherten All-in-One-Ladelösungen anbieten, was einen besonderen Fortschritt für das Ultra-Schnellladen in Innenstädten und überall dort bedeutet, wo keine geeigneten Stromanschlüsse für leistungsstarkes Laden vorhanden sind“, führt Unternehmenschef Thomas Speidel aus.

Kurz zur Einordnung: Mit seinen Lösungen will ADX-TEC das Schnellladen auch dort ermöglichen, wo der Netzanschluss eine höhere Ladeleistung nicht zulässt. Dafür hat ADS-TEC Energy die verwandte und bereits erhältliche ChargeBox entwickelt, die Speidel jüngst bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ zum HPC-Laden im Detail vorgestellt hat. Mit ChargePost kommt nun also ein weiteres Produkt für diesen Anwendungsfall hinzu.

Der Aufbau soll den Nürtingern zufolge per Gabelstapler bewerkstelligt werden können. Das Gerät werde ebenerdig „Plug & Play“ direkt an das vorhandene, leistungsbeschränkte Niederspannungsnetz angebunden, heißt es. Anwendungsfälle sieht das Unternehmen vor allem in Innenstädten und ländlichen Gebieten und bewirbt ChargePost als „eine echte und zukunftssichere Alternative zu konventionellen AC-Wallboxen, welche nicht in ausreichender Zahl überall installiert werden können“.

Im Mai hatte ADS-TEC Energy bekanntgegeben, bereits einen Rahmenvertrag mit einem europäischen Unternehmen abgeschlossen zu haben, das die ersten 50 ChargePost-Systeme noch dieses Jahr erhalten soll. Künftig will die Firma das System auch in die USA bringen. Ebenfalls im Mai war von einem US-Launch im Jahr 2023 die Rede. Ein Update zu diesen beiden Punkten liefert der Hersteller nicht.

mynewsdesk.com, adstec-energy.com