ADS-TEC vereint LadesÃ¤ulen und Batteriespeicher

ADS-TEC Energy erweitert das eigene Angebot um das Produkt ChargePost. Dieses vereint zwei Ladesäulen samt Ladeelektronik und Batteriespeicher in einem „All-in-One“-System.

Die Einführung des neuen Produkts hat das Unternehmen für den Herbst 2022 in Europa und für das Jahr 2023 in den USA angekündigt. ADS-TEC Energy hat bereits einen Rahmenvertrag mit einem europäischen Unternehmen abgeschlossen, das die ersten 50 ChargePost-Systeme noch dieses Jahr erhalten soll.

In Ergänzung zum derzeit erhältlichen Batterie-gepufferten ChargeBox-System, das aus einem Batterie-Booster-Modul und zwei separaten Ladesäulen besteht, „vereint der ChargePost die Batteriespeicherung, Ladeelektronik sowie die beiden Ladesäulen“ in einem „All-in-One“-System. Mit einem zusätzlich integrierten großen Display sollen mit dem ChargePost zusätzliche Einnahmen durch Werbung ermöglicht werden können.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir trotz aller aktuellen Widrigkeiten, die es momentan an den Märkten gibt, an unserem Plan festhalten können und in 2022 mit der Lieferung von ChargePosts beginnen werden. Das ist eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams“, sagte Thomas Speidel, Gründer und CEO von ADS-TEC Energy. Mit seinen Lösungen will Thomas Speidel, Geschäftsführer von ADS-TEC Energy, Schnellladen auch dort ermöglichen, wo der Netzanschluss eine höhere Ladeleistung nicht zulässt. Dafür hat ADS-TEC Energy die sogenannte ChargeBox entwickelt, die Speidel im März bei unserer Online-Konferenz „electrive.net LIVE“ im Detail vorstellte. Mit ChargePost kommt nun also ein weiteres Produkt hinzu.

adstec-energy.com