Avia eröffnet ersten Avia-Volt-Ladepark in Oldenburg

Der neue Schnellladestandort befindet sich am Ostkreuz in der Bremer Heerstraße 295 in Oldenburg, wo sich die A28 und A29 queren. Vor Ort stehen drei High Power Charger mit jeweils zwei CCS-Lademöglichkeiten bereit. Insgesamt können somit sechs E-Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden.

Zwar spricht das Mineralölunternehmen in seiner Mitteilung vom privaten Pkw bis zu elektrischen Nutzfahrzeugen und Lkw, denen der Schnellladepark zur Verfügung steht. Doch aufgrund der offenbar engen Zufahrt zu den Ladebuchten, die knapp bemessenen Ladebuchten selbst sowie Pfeilern des Daches, welches mit Photovoltaik-Modulen bestückt ist, dürfte sich die Nutzung für Transporter und Lkw oberhalb der „Sprinter-Klasse“ als eher schwierig erweisen. Ob dem tatsächlich so ist, wird die Praxis zeigen müssen – was auch für Gespanne gilt.

Für Avia selbst handelt es sich um den ersten Ladepark von Avia Volt, der E-Mobility-Marke des Mineralölunternehmens. „Mit diesem Ladepark setzen wir ein klares Zeichen für die Elektromobilität und bieten Fahrerinnen und Fahrern gleichermaßen eine nachhaltige und zukunftsorientierte Ladelösung. Wir freuen uns, mit diesem innovativen Projekt in der Bremer Heerstraße 295 in Oldenburg einen Meilenstein im Angebot des Hochleitungsladens zu setzen“, so Thomas Hembach, Geschäftsführer der Avia Plus Weser Ems GmbH und Leiter eMobility Solutions der Avia AG.

Wann und wo weitere Ladeparks dieser Art eröffnet werden, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Klar ist hingegen, dass es nicht der erste deutsche Schnellladestandort von Avia ist. Bereits 2021 gingen die ersten beiden High Power Charger Deutschlands auf dem Gelände zweier Avia-Tankstellen in Regensburg in Betrieb. Mittlerweile sind 32 deutsche Standorte mit Ladeinfrastruktur ausgestattet. Dabei setzt Avia bislang auch vereinzelt auf Standortpartner, wie mit Mer in Rostock (Mecklenburg-Vorpommern). Auch bei der Größe der Standorte gibt es Unterschiede. Während in Rostock zwei High Power Charger zum Einsatz kommen, die jeweils eine Leistung von 400 kW bieten, gibt es in Ganderkesee (Niedersachsen) lediglich einen 75-kW-Ladepunkt, der in Eigenregie betrieben wird. Ebenfalls von Avia werden zwei Schnelllader mit jeweils 300 kW in Rhede (Niedersachsen) betrieben – dort allerdings unter einem Tankstellendach.

