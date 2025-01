Elaphe enthüllt neuen Radnabenmotor für Vorderräder

Elaphe bezeichnet seinen neuen Radnabenmotor namens Sonic.1 als erste In-Wheel-Lösung, die „mit Hochleistungsbremsen kompatibel ist und große 400-mm-Bremsscheiben in einer 21-Zoll-Felge integriert“. Dadurch soll sich das neue Produkt vor allem für die Vorderräder von „Hochleistungs-Fahrzeugen mit begrenztem Platzangebot“ eigenen.

Erste Leistungsdaten zu ihrem neuen Motor liefern die Slowenen auch: Der Sonic.1 soll in einer 21-Zoll-Felge eine Dauerleistung von 200 kW pro Rad bieten und Spitzenleistungen von bis zu 255 kW erreichen. Dabei weise das System eine hohe Leistungsdichte auf (gut 5 kW/kg im Fall der Dauerleistung) und sei kompatibel mit herkömmlichen Rad- und Federungssystemen, so der Antriebsspezialist. Die hauseigene Radsteuerung soll zudem „eine um 10 % schnellere Beschleunigung, einen um 15 % kürzeren Bremsweg und eine um 15 % höhere Querbeschleunigung mit Torque Vectoring“ ermöglichen als bei herkömmlichen Steuerungen.

Vermarkten will Elaphe den neuen Motor zudem als Plug-and-Play-Lösung für Verbrenner- und Elektrofahrzeuge, bei denen bisher keine zusätzlichen Antriebe installiert werden konnten. In diesem Fall fungiert der Radnabenmotor dann nicht als alleiniger Antrieb, sondern als zusätzliches Leistungs-Upgrade.



Auf der CES 2025 präsentiert Elaphe den Sonic.1 aktuell in Zusammenarbeit mit Italdesign. Das Designunternehmen zeigt dort das Konzeptfahrzeug Quintessenza, das in allen vier Rädern mit Sonic.1-Motoren ausgestattet ist. Das slowenische Unternehmen ist schon seit Jahren auf Radnabenmotoren spezialisiert und stellt die Motoren für den E-Pickup Lordstown Endurance, der seit 2022 auf der Straße ist.

linkedin.com, in-wheel.com