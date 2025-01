Rolls-Royce investiert in Elektro-Produktion

Diese Investition von über 300 Millionen Pfund (fast 360 Millionen Euro) ist die größte einzelne Kapitalspritze seit der Eröffnung des Werks am 1. Januar 2003. Zum Neustart der Marke Rolls-Royce unter BMW-Führung beschäftigte das Unternehmen rund 300 Mitarbeiter und produzierte nur ein Auto pro Tag. Obwohl das Werk in Goodwood in den letzten 20 Jahren erhebliche interne Veränderungen erfahren hat, ist das Gebäude selbst weitgehend unverändert geblieben, während sich die Mitarbeiterzahl seitdem mehr als verachtfacht hat – und bis zu 28 Autos pro Tag gebaut werden.

Aber: Welcher Teil der aktuellen Investition für die Vorbereitung der Produktionsanlagen auf die kommenden Elektromodelle aufgewendet wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Zudem soll die Erweiterung „zusätzlichen Platz für die zunehmend komplexen und hochwertigen Bespoke- und Coachbuild-Projekte schaffen“. „Die Rekordergebnisse von 2024 im Bereich Bespoke zeigen, dass sich unsere Kunden zunehmend von der Marke angezogen fühlen, um immer anspruchsvollere und wertvollere Automobile zu bauen und so das außergewöhnliche und hochgradig personalisierte Erlebnis zu genießen, das der Besitz eines Rolls-Royce mit sich bringt“, sagt Chris Brownridge, Chief Executive, Rolls-Royce Motor Cars.

Der britische Luxusauto-Hersteller kündigt in diesem Zusammenhang an, im Laufe dieses Jahres sein nächstes Elektromodell nach dem Debütstromer Spectre vorzustellen. Details zu diesem Fahrzeug gibt es noch nicht, wohl aber zur Nachfrage nach dem Spectre. Dieser war in seinem ersten vollen Verkaufsjahr 2024 „noch beliebter als erwartet“: In Europa war das Elektro-Coupé der meistverkaufte Rolls-Roye, weltweit die Nummer zwei – hinter dem SUV-Modell Cullinan, aber deutlich vor dem Ghost und der Marken-Ikone Rolls-Royce Phantom.

rolls-roycemotorcars.com