Schweden: Busmarkt schrumpft, aber E-Busse konstant gefragt

Konkret schrumpfte der schwedische Busmarkt um 30 Prozent gegenüber 2023. Von den 783 neu zugelassenen Bussen (aller Gewichtsklassen) waren 235 Elektrobusse. Auch dies entspricht einem Rückgang (2023: 246 Elektrobusse). Da das Minus aber mit 5,6 Prozent gegenüber dem Gesamtmarkt sehr moderat ausfällt, steigerten die Stromer ihren Anteil an allen Zulassungen trotzdem von 28 auf 32 Prozent. Jeder dritte neue Bus hatte in Schweden 2024 also einen Elektroantrieb an Bord. Allein im Dezember kamen 99 Exemplare hinzu.

Dies berichtet das schwedische Fachmedium Bussmagasinet.se auf der Grundlage von Daten der Branchenorganisation Mobility Sweden. Die Neuzulassungen von Dieselbussen sanken in Schweden derweil um 36,2 Prozent, die von Gasbussen sogar um 91 Prozent.

sustainable-bus.com, bussmagasinet.se (Schwedisch)