Solarauto-Entwickler Aptera setzt auf Batterien von LGES

Die Vereinbarung bindet neben Aptera und LGES auch das Unternehmen CTNS ein, das die Zellen des koreanischen Herstellers zu Batteriemodulen und -packs montiert und sie dann zum Einbau an Aptera Motors weitergibt. Der Vertrag fixiert, dass LGES ab diesem Jahr bis 2031 exklusiver Batterielieferant für das Solar-Elektroauto Aptera wird. Zum Einsatz kommen dabei 2170er Rundzellen mit NCMA-Kathoden von LGES.

Aptera Motors will mit seinem dreirädrige Debütstromer im laufenden Jahr auf seinem Heimatmarkt in den USA rauskommen. Auf der CES in Las Vegas ist aktuell ein serienreifes Modell ausgestellt. Das Interesse an dem kleinen Solarauto soll groß sein. Aptera gibt an, inzwischen „fast 50.000 Reservierungen mit einem potenziellen Umsatz von über 1,7 Milliarden Dollar“ erhalten zu haben.

Der Aptera soll auf eine Batterie-Reichweite von bis zu 643 Kilometer (400 Meilen) kommen und dank integrierter Solarzellen bis zu 64 Kilometer zusätzlich pro Tag mit selbsterzeugtem Strom fahren können. In „sonnigen Klimazonen“ verspricht Aptera rund 10.000 Extra-Meilen bzw. 16.000 Extra-Kilometer pro Jahr allein mit Sonnenenergie. Dazu verfügt das Modell über vier Solarpaneele, die auf der Motorhaube, dem Armaturenbrett, dem Dach und der Heckklappe platziert sind.

Um das Fahrzeug sehr leicht zu halten, besteht es Großteils aus einer Kohlefaserstruktur. Beim Antrieb hatte Aptera zuvor bereits mit anderen Herstellern experimentiert – beim Motor etwa mit In-Wheel-Motorspezialist Elaphe und bei den Batteriezellen mit Eve Energy. Im Serienfahrzeug kommt nun aber wie gesagt Batteriehersteller LGES zum Zuge, den Motor stellt im Endeffekt Vitesco.

Zum nun frisch unterzeichneten Batterie-Deal äußert sich Chris Anthony, Co-CEO von Aptera Motors, wie folgt: „Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein, um unsere solarbetriebenen Elektrofahrzeuge mit der Zuverlässigkeit und Leistung auf den Markt zu bringen, die unsere Kunden erwarten. LG Energy Solution und CTNS bringen unvergleichliches Fachwissen mit, und wir freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft des nachhaltigen Verkehrs voranzutreiben.“



lgcorp.com