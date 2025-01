CustomCells und Kreisel Electric entwickeln gemeinsam Batteriezellen

Laut einer Mitteilung von CustomCells handelt es sich dabei um eine Variante mit einer extrem hohen Energiedichte sowie eine weitere mit einer optimierten Gesamtkostenstruktur. Dabei sollen sich die Stärken der beiden Unternehmen ergänzen: CustomCells ist auf die maßgeschneiderten Batteriezellen an sich spezialisiert, Kreisel hingegen auf kundenspezifische Batteriesysteme und Komplettlösungen für Bereiche wie Marine-Anwendungen (Sport- und Freizeitboote, Fähren und Transportschiffe) und den Off-Highway-Sektor (u.a. Baustellenfahrzeuge und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge). Bei der aktuellen Kooperation liegt der Fokus im Off-Highway-Bereich, ein Kunde wird aber nicht genannt.

Weitere Bestandteile des Projekts sind der Mittelung zufolge die globale Lieferkette, Materialverfügbarkeit, technische und kommerzielle Risiken und das Technology Readiness Level. CustomCells erarbeitet eine Vorhersage der elektrochemischen Performance und der elektrochemischen und thermischen Stabilität der Zelldesigns. Zudem wird eine Risikoanalyse der Zellentwicklung und der Serienproduktion erstellt.

„Ziel der Zusammenarbeit ist natürlich die beste bzw. optimale Zelle für zukünftige Anwendung zu finden. Wir wollen aber auch positive Auswirkungen auf die Kostenstruktur und auf die Fertigungsstrategie generieren“, betont Philipp Kreisel, Gründer und Managing Director bei Kreisel Electric. „Gemeinsam mit CustomCells analysieren wir alle Anforderungen und Rahmenbedingungen, um zu definieren, was das letztlich für die finale Zelle heißt. Format, Zelldesign oder Chemie sind dabei nur einige der Punkte, die es zu berücksichtigen gilt.“ Man wolle „jetzt bereits bei der Zelle die Basis für die industriegeprüfte, außergewöhnliche Kreisel-Performance und -Sicherheit“ prägen, so der Managing Director.

Anna Stadler, Center Core New Battery Technology bei Kreisel, präzisiert, dass sich die Kunden „immer höchste Energiedichte, lange Lebensdauer, geringe Kosten und hohe Sicherheit“ wünschen. „Beide sind wir Batterietechnologie Pioniere. Die Expertisen von Kreisel und CustomCells in Bezug auf Batteriezellen kann man gut verbinden“, so Stadler weiter. „Dabei ist es schön, mit jemandem auf Augenhöhe zusammen zu arbeiten der unsere Welt versteht.“

„Die Zusammenarbeit mit Kreisel gibt uns einmal mehr die Möglichkeit, die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität von CustomCells unter Beweis zu stellen. Maßgeschneiderte Lösungen in Entwicklung und Fertigung sind unsere Domäne“, sagt hingegen Dirk Abendroth, CEO von CustomCells. „Randmärkte, wie etwa der Bereich der Off-Highway-Fahrzeuge, rücken immer mehr in den Fokus – und genau dafür ist CustomCells in der Pole Position.“

Quelle: Info per E-Mail (deutsche Mitteilung), customcells.com