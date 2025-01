Wie sich die deutschen Hersteller 2024 beim Elektroauto-Absatz geschlagen haben

Fangen wir mit den positiven Zahlen der BMW Group an: Der Münchner Autokonzern mit seinen Marken BMW, Mini und Rolls Royce konnte im Gesamtjahr 2024 mit über 425.000 ausgelieferten vollelektrischen Fahrzeugen ein Absatzplus von 13,5 Prozent erzielen. Auch die Marke BMW selbst erzielte mit fast 370.000 ausgelieferten E-Autos ein deutliches Plus von 11,6 Prozent. Bei Mini lag der Elektro-Absatz mit über 55.000 Einheiten sogar um 24,3 Prozent im Plus, während bei Rolls-Royce kein seriöser Vergleich zum Vorjahr möglich ist, denn das bisher einzige Elektroauto der Luxusmarke hatte 2024 überhaupt erst sein erstes volles Verkaufsjahr. Ein besserer Vergleich ist beim E-Auto-Anteil der BMW Group möglich. Bei der Marke waren im vergangenen Jahr 16,7 Prozent der 2,2 Millionen BMWs weltweit elektrisch. Auf Konzernebene waren es sogar 17,4 Prozent. Gehen wir weiter nach Stuttgart zu Mercedes-Benz: Dort gibt es längst nicht so gute E-Auto-Zahlen wie bei BMW in München! Im Gegenteil war dort das Geschäft mit den Stromern sogar deutlich rückläufig: Die rund 205.000 Elektrofahrzeuge auf der Ebene der Mercedes-Benz Group bedeuten gegenüber 2023 einen Rückgang um 22 Prozent. In der Mercedes-Benz Group sind die beiden Sparten Mercedes-Benz Cars und Mercedes-Benz Vans zusammengefasst. Auf die Pkw-Sparte entfällt mit rund 185.000 Fahrzeugen die überwiegende Mehrheit des Elektro-Absatzes. Hier liegt das Minus gegenüber dem Vorjahr bei 23 Prozent. Dabei hatte es noch zwischen 2022 und 2023 ein kräftiges Wachstum von 73 Prozent gegeben. Im Gesamtjahr lag der E-Auto-Anteil bei Mercedes im Verhältnis zu allen Antriebsarten bei mageren 9,3 Prozent. 2023 waren es noch elf Prozent. Allerdings scheint Mercedes bei den Elektroautos vor allem auf 2025 zu schauen – denn dieses Jahr stehen die Premiere des neuen elektrischen CLA und der Elektroauto-Plattform MMA an. Zugleich gelten 2025 die neuen CO2-Flottengrenzwerte der EU – und Mercedes wird sich wie auch andere Hersteller ordentlich strecken müssen, um diese zu erfüllen. Und nun abschließend zu VW nach Wolfsburg: Der Gesamtkonzern hat 2024 weltweit rund 745.000 vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind 3,4 Prozent weniger als 2023. Über alle Antriebe hinweg hat der Mehr-Marken-Konzern im vergangenen Jahr weltweit etwas über neun Millionen Autos ausgeliefert und damit 2,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Somit liegt der Elektroauto-Anteil am Gesamtabsatz mit 8,3 Prozent auf Vorjahresniveau.