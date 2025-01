Elektro-Ferrari erhält Auspuff-Sound

Dass Autobauer die Prototypen ihrer neuen Elektromodelle gerne mit einer Auspuff-Atrappe tarnen, ist nicht neu. Derartige Erlkönige sieht man immer wieder. In aller Regel „verraten“ sich die E-Auto-Prototypen aber dadurch, dass sie nahezu lautlos an den Fotografen vorbeirollen.

Nicht so bei einem Fahrzeug, das vor wenigen Wochen in Italien gefilmt wurde. Dabei handelt es sich um den kommenden Elektro-Ferrari, der in dem Instagram-Video als F244 bezeichnet wird. In dem kurzen Video ist nicht nur ein aufgeklebter Fake-Auspuff zu sehen, sondern auch ein Verbrenner-artiges Fahrgeräusch zu hören. In der Aufnahme rollt das Auto zwar nur recht langsam vor einer Schranke am Werkstor aus, es ist aber eindeutig kein spaciger Raumschiff-Sound, sondern geht in Richtung eines Motor-Brummens.

Ferrari-CEO Benedetto Vigna hat bereits in der Vergangenheit angedeutet, dass Elektroautos für ihn nicht leise sein müssen. Keine Frage, bei einer Sportwagenmarke wie Ferrari hat der Motorsound für die Kunden eine große, emotionale Bedeutung. Noch ist der Video-Schnipsel viel zu kurz, um sich ein echtes Bild von diesem Feature zu machen, wie es in verschiedenen Fahr-Situationen klingt oder ob die Kunden sogar zwischen verschiedenen Sounds (und der Stille) wählen können.

Fest steht bisher nur: Der Elektro-Ferrari wird ein Viertürer, in der neuen Fabrik in Maranello gebaut und er wird Batteriezellen vom langjährigen Ferrari-Batteriepartner SK On (für die Hybridmodelle) erhalten. Alles weitere wird Ferrari später in diesem Jahr vorstellen.

