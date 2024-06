Ferrari eröffnet neue Fabrik – auch für das erste Elektromodell

Mit der nun verkündeten Eröffnung liegt Ferrari im eigenen Zeitplan: Vor rund einem Jahr hatte die Sportwagenmarke bereits angekündigt, die neue Produktionsstätte in Maranello bis Mitte 2024 fertigzustellen. Ferrari-CEO Benedetto Vigna hatte seinerzeit sogar den Juni 2024 als konkreten Zeitraum genannt – und hat Wort gehalten.

Mit dem sogenannten „E-Building“ will Ferrari seine Produktionsflexibilität erhöhen, da dort Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Hybride und eben das erste Elektromodell von Ferrari gebaut werden können. „Das Werk spiegelt auch das Prinzip der technologischen Neutralität wider, da es die Produktion und Entwicklung von Verbrennungsmotoren, Hybridmotoren und neuen Elektromotoren beherbergen wird, die alle in der Lage sind, das für Ferrari typische Fahrvergnügen zu liefern“, so die Italiener.

Für jenes, markentypische Fahrvergnügen wird in dem E-Building auch ein spezieller Bereich eingerichtet: Dort werden die „strategischen elektrischen Komponenten produziert, die für die Differenzierung der Technologie und Leistung von Ferrari von großer Bedeutung sind“: Hochvoltbatterien, Elektromotoren und Achsen. Ferrari sieht diese Komponenten also nicht als Zulieferteile, sondern als wichtiges Unterscheidungsmerkmal, auch in der Elektro-Welt.

Auch wenn in der Mitteilung vorrangig das Fahrvergnügen hervorgehoben wird und dass die „Qualität des Umsatzes den Vorrang vor der Quantität“ gehe, wird auch die Nachhaltigkeit des Baus betont. So entstand das Werk nördlich des Ferrari-Campus – und zwar ohne zusätzlichen Flächenverbrauch, da dort „veraltete und energiefressende Industriestrukturen“ saniert wurden. Auf dem Dach des Werkes wurden auf 3.000 Quadratmetern Solarmodule mit einer Leistung von 1,3 MWp installiert.

Viele Details zu dem kommenden Elektro-Ferrari sind noch nicht bekannt. Der Wagen soll im vierten Quartal 2025 auf den Markt kommen. Die Batteriezellen, die Ferrari in Maranello zu einbaufertigen Packs verarbeiten wird, stammen von SK On. Und inzwischen zeichnet sich ab, dass Ferrari das Elektroauto innerhalb der bestehenden Modellpalette sehr hochwertig positionieren wird: Laut einem Insider will der Hersteller einen Basispreis von mindestens 500.000 Euro aufrufen.

