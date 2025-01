Lade-Marktplatz Cariqa gewinnt Pfalzwerke und EWE Go als Partner

Cariqa ist mit der Mission angetreten, eine Art Booking.com der Elektromobilität werden zu wollen, wie wir vergangenen Juni berichtet haben. Die Idee: Elektroautofahrer sollen nicht weiter mit diversen Ladekarten und Lade-Apps hantieren müssen, um an der jeweiligen Ladestation den besten Preis zu bekommen. Vielmehr sollen sie in der App von Cariqa immer die „direkten Preise“ der Ladestationsbetreiber erhalten und sich damit viel Aufwand und auch Geld sparen können.

Dafür kooperiert Cariqa direkt mit den CPOs und reicht deren Preise ohne Aufschlag weiter. Geld verdient Cariqa an dieser Stelle nicht mit Roaminggebühren, die die Endkunden bezahlen sollen, sondern agiert als Vermittler an die CPOs, so ähnlich wie besagtes Booking.com im Reisebereich. Dafür berechnet Cariqa den CPOs bestimmte Services: Das Unternehmen verdient an Zahlungsabwicklung, Rechnungsstellung und Kundensupport.

Nun haben sich die Pfalzwerke, mit aktuell mehr als 1.750 Ladepunkten an 420 Standorten einer der acht größten Schnellladeparkbetreiber Deutschlands, für eine Partnerschaft mit Cariqa entschieden. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das Laden von Elektroautos für Kunden einfacher, transparenter und nachhaltiger zu gestalten.

Durch die Integration in den Marktplatz von Cariqa können die Pfalzwerke individuelle Angebote direkt an E-Autofahrer kommunizieren und ihre Preisgestaltung flexibel und in Echtzeit anpassen. Zum Start gelten Einführungspreise zwischen 49 Cent/kWh an AC-Ladestationen und 59 Cent/kWh an HPC-Ladestationen. Und nachts wird es sogar noch deutlich günstiger: Dann gelten 39 Cent/KWh für AC bis hin zu 55 Cent/kWh für HPC. Sowohl tagsüber als auch nachts ist das deutlich günstiger als die aktuellen Ad-hoc-Preise der Pfalzwerke, die bei 62 Cent/kWh für AC und bei 79 Cent/kWh für DC liegen. Ausgenommen von den Sonderpreisen sind die Deutschlandnetz-Standorte der Pfalzwerke.

EWE Go zählt sogar schon seit einigen Wochen zu den Partnern von Cariqa: Bereits in der Weihnachtszeit hat EWE Go eine Aktion bei Cariqa gestartet, mit der man nachts zwischen 22 und 6 Uhr für nur 44 Cent/kWh an den Ladesäulen von EWE Go laden kann.

Dank der Zusammenarbeit mit dem Startup erhalten die CPOs Zugriff auf Tools von Cariqa für dynamische und KI-gestützte Preisgestaltung, die auf Faktoren wie Tageszeit, Auslastung und Energienachfrage reagieren. Dies soll eine optimale Auslastung der Ladepunkte zu fairen Preisen ermöglichen. Dabei können die Preise voll automatisiert, dynamisch oder pro Station angepasst werden.

Cariqa konnte im vergangenen September den Abschluss einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde über eine Million Euro bekanntgeben. An der Finanzierungsrunde beteiligten sich eine Reihe von Investoren aus den USA, Europa und Asien, darunter Anthemis (Female Innovator Lab), Vento Ventures, Hatcher+, Techstars, Golden Egg Check und Plug and Play. Die Mittel werden für die Entwicklung des Marktplatzes und die Einführung von Cariqa in ganz Europa verwendet.

pfalzwerke.de, linkedin.com (Preisliste Pfalzwerke), linkedin.com (EWE Go)