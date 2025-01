Xpeng startet Vertrieb in Finnland

Die Xpeng-Stromer G6 und G9 werden dort über Inchcape Motors Finland vertrieben. Der G6 startet in Finnland zu Listenpreisen ab 48.290 Euro (Launch Edition für 45.790 Euro) und der G9 ab 62.900 Euro (Launch Edition für 75.900 Euro). Die Auslieferungen sollen Ende Februar beginnen. Dann eröffnet auch ein Showroom in der Hauptstadt Helsinki, ein weiterer in Espoo soll bald danach folgen.

Beim G6 bietet Xpeng wie auch in Deutschland jeweils drei Varianten an: Die Standard-Range-Version (für die oben genannten Einstiegspreise) hat einen LFP-Akku. Darüber folgt das Long-Range-Modell mit NMC-Akku und Heckantrieb – in Finnland startet der G6 Long Range bei 49.990 Euro. Das Top-Modell ist der G6 Performance mit Allradantrieb ab 54.390 Euro. Beim größeren G9 gibt es laut der Mitteilung zum Start nur zwei Antriebe: Die 62.900 Euro Basispreis beziehen sich auf den G9 Standard Range, die teurere Launch Edition entspricht technisch dem Performance-Modell – das erklärt auch den großen Preisunterschied, da es das Long-Range-Modell mit Heckantrieb dazwischen nicht gibt. Mehr Details zu den technischen Daten des Xpeng G6 und einen Fahrbericht können Sie hier nachlesen, zum G9 finden Sie diese Informationen hier.

Bei Inchcape Motors Finland handelt es sich um ein Unternehmen, das seit den 1990er Jahren Fahrzeuge von Mazda und JLR nach Finnland importiert und vertreibt – im Falle von JLR läuft das aktuell über ein separates Tochterunternehmen. Inchcape Motors Finland ist wiederum Teil der britischen Inchcape-Gruppe. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Modelle macht Xpeng zu einer selten attraktiven Option für Privat- und Firmenfahrer“, sagt Stefan Andström, CEO von Inchcape Motors Finland. „Wir sind sicher, dass Xpeng als bekannte und erfolgreiche Marke in Europa auch in Finnland auf großes Interesse stoßen wird, und wir freuen uns Wir freuen uns auf die ersten Nutzererfahrungen.“

carnewschina.com, epressi.com (Mitteilung auf Finnisch)