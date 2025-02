Neuer Renault Filante Record 2025 erinnert ans Batmobil

Mit dem stromlinienförmigen Elektro-Einsitzer Filante Record 2025 hat Renault ein „rollendes Labor zur Erprobung neuer Technologien, Materialien und Innovationen“ vorgestellt. Doch schon der Name macht klar, dass es den Franzosen auch um den einen oder anderen eMobility-Rekord geht. Entsprechend betont der Konzern auch, dass der Wagen von verschiedenen Rekord-Modellen von Renault inspiriert wurde. Der Filante Record 2025 wurde für maximale Energieeffizienz und für neue Rekorde bei Stromverbrauch und Reichweite entwickelt, wie Renault mitteilt. Der aerodynamisch optimierte Einsitzer ist über 5 Meter lang, rund 1 Meter 70 breit und nur rund 1 Meter 20 flach. Er wiegt laut Renault nur 1.000 Kilogramm, was besonders beachtlich ist, da von dieser Tonne allein 600 Kilogramm auf die Batterie entfallen. Diese hat eine Kapazität von 87 Kilowattstunden – das ist der gleiche Energiegehalt wie beim Scenic E-Tech Electric, auch dieser nutzt eine 87-kWh-Batterie. Angesichts der Karosserieform des Prototypen ist es aber unwahrscheinlich, dass eine Verwandtschaft zur Batterie aus dem Serienmodell besteht. Zu Daten und Features des Antriebs schweigen die Franzosen noch. Das wird wohl erst nach und nach veröffentlicht. Zunächst wird das Fahrzeug ab heute auf dem Automobilsalon Rétromobile in Paris ausgestellt, bevor dann in der ersten Jahreshälfte die Rekordfahrten geplant sind. Dabei ist Renault sehr optimistisch, denn das Unternehmen spricht sehr selbstbewusst davon, dass der Wagen „einen neuen Effizienzrekord aufstellen wird“ – von einem Versuch wird gar nicht gesprochen. Im Zentrum der Designarbeiten stand entsprechend die Effizienz. Das betrifft natürlich die Form der Karosserie, die aerodynamisch optimiert wurde, aber zugleich auch an historische Rekordfahrzeuge von Renault erinnern soll. Ein weiterer Faktor ist das Gewicht. Das Batteriegehäuse besteht aus Kohlefaser-Materialien. Die sichtbaren Schrauben an der Karosserie sind vom Flugzeugbau inspiriert, um den Übergang zwischen den einzelnen Karosserieteilen zu verbessern.