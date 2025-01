Renault will mit E-Prototyp Reichweiten-Rekorde knacken

Der Filante Record 2025 wurde für maximale Energieeffizienz und für neue Rekorde bei Stromverbrauch und Reichweite entwickelt, wie Renault mitteilt. Der aerodynamisch optimierte Einsitzer ist 5,12 Meter lang, 1,71 Meter breit und 1,19 Meter flach. Er wiegt laut Renault 1.000 Kilogramm, was besonders beachtlich ist, da von dieser Tonne 600 Kilogramm auf die 87-kWh-Batterie entfallen.

Der Energiegehalt ist im Renault-Konzern nicht neu, auch der Scenic E-Tech Electric nutzt eine 87-kWh-Batterie. Da Renault aber nur schreibt, dass die Batterie des Filante Record 2025 „die gleiche Kapazität“ habe, geht es wohl wirklich nur um diesen Wert. Angesichts der Karosserieform des Prototypen ist es ohnehin unwahrscheinlich, dass eine Verwandtschaft zur Batterie aus dem Serienmodell besteht. Jene aus dem Filante Record 2025 stammt von Ampere und nutzt Cell-to-Pack-Technologie, um Gewicht und Platzbedarf zu senken – bei nur 1,71 Metern Fahrzeugbreite sei die Batterieintegration eine große Herausforderung, so Renault.

Zu Daten und Features des Antriebs schweigen die Franzosen aber noch. Das wird wohl erst nach und nach veröffentlicht. Zunächst wird das Fahrzeug Anfang Februar auf dem Automobilsalon Rétromobile in Paris ausgestellt, bevor dann in der ersten Jahreshälfte die Rekordfahrten geplant sind. Dabei ist Renault sehr optimistisch, denn in der Mitteilung wird es schon als Tatsache formuliert, dass der Wagen „einen neuen Effizienzrekord aufstellen wird“ – von einem Versuch wird gar nicht gesprochen.

Im Zentrum der Designarbeiten stand über allem die Effizienz. Das betrifft natürlich die Form der Karosserie, die aerodynamisch optimiert wurde – aber zugleich auch an historische Rekordfahrzeuge von Renault erinnern soll. Ein weiterer Faktor ist das Gewicht. Das Batteriegehäuse besteht aus Kohlefaser-Materialien, die sichtbaren Schrauben an der Karosserie sind vom Flugzeugbau inspiriert, um den Übergang zwischen den einzelnen Karosserieteilen zu verbessern. Und bei den Reifen handelt es sich nicht nur um eine spezielle Leichtlauf-Konstruktion von Michelin, sie sind auch mit Verkleidungen versehen, um die aerodynamischen Störungen zu minimieren.

„Wir haben dieses Fahrzeug als eine Skulptur in Bewegung entworfen“, sagt Sandeep Bhambra, Director Advanced Design, Renault und Ampere. „Inspiriert von Kampfflugzeugen und den Geschwindigkeitsrekorden des neunzehnten Jahrhunderts, spiegeln sich darin Performance und zeitlose Eleganz wider. Jeder Zentimeter der Oberfläche fängt das Licht ein und bringt die Linien der Karosserie zur Geltung, die mit der Luft zu verschmelzen scheinen. Die blauen Fenster und die Farbpalette unterstreichen diesen leichten und luftigen Eindruck zusätzlich: Das Design als Ganzes soll einen Eindruck von Leichtigkeit vermitteln.“

