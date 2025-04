Huawei bringt sich mit neuem Megawattlader in Stellung

Der Huawei-Megawattlader hat zwei Anschlüsse und soll bei gleichzeitiger Verwendung der beiden Ladepunkte auf eine Stromstärke von bis zu 2.400 Ampere kommen. Auf Bildern ist zu sehen, dass der Hersteller mit dem MW-Lader ein ganzes Ökosystem an Ladeschränken und Unterstützungssystemen launcht. Schwere E-Lkw sollen an dem Gerät innerhalb von 15 Minuten etwa 300 kWh Strom nachladen können, wobei „99 Prozent der existierenden EV-Modelle kompatibel sind“, wie das Unternehmen im Vorfeld der Shanghai Automesse publik machte.

Um das E-Lkw-Ökosystem insgesamt voranzubringen, hat Huawei bereits eine strategische Kooperation mit Unternehmen wie SF Express und JD.com unterzeichnet, um in einem ersten Schritt in China 5.000 Elektro-Lkw mit Megawatt-Ladefähigkeit auf die Straße zu bringen. Parallel arbeitet Huawei mit elf Fahrzeugherstellern zusammen, um mehr als 30 verschiedene Lkw-Modelle zu entwickeln, die ebenfalls MW-ladefähig sind und u.a. Einsatzszenarien an Häfen oder Bergwerken abdecken.

Huawei steigt mit dem Megawattlader in ein Wettrennen chinesischer Player um die höchsten Ladeleistungen ein. BYD hat beispielsweise eine 1.000-Volt-Plattform für seine Premium-Pkw und ein passendes Ladegerät entwickelt. Und diese Woche stellte CATL seine Shenxing-Batterie der zweiten Generation für Pkw vor, die in fünf Minuten 520 km Reichweite nachladen können soll.

