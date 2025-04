OMV eröffnet hochmodernen (e-)mobility Hub in St. Valentin

Die Mobilitätswende ist in vollem Gange, und OMV geht mit einem wegweisenden Konzept voran. In St. Valentin wurde jetzt ein hochmoderner (e-)mobility Hub eröffnet, der alle Anforderungen an eine zukunftsorientierte Tankstelle erfüllt.

Der Standort präsentiert sich nach einem kompletten Umbau als durchdachtes Mobilitätszentrum. Das alte, unterkellerte Tankstellengebäude wurde vollständig durch einen modernen Neubau ersetzt. Dieser beherbergt nun einen 80 Quadratmeter großen Shop sowie einen großzügigen Gastronomiebereich mit etwa 135 Quadratmetern und rund 60 Sitzplätzen im VIVA-Konzept.

Innovative Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität

Herzstück des neuen Hubs ist der separate, überdachte Ladebereich für Elektrofahrzeuge. Insgesamt elf Ladesäulen mit 16 PKW-Ladeplätzen und sechs LKW-Ladepunkten stehen Elektrofahrer:innen zur Verfügung. Die PKW-Ladeplätze befinden sich unter einem PV-überdachten Bereich und sind so konzipiert, dass auch Fahrzeuge mit Anhängern problemlos laden können. Für LKW gibt es sowohl Fast-Charging-Optionen für schnelles Zwischenladen als auch spezielle Overnight-Charging-Möglichkeiten für längere Standzeiten.

Die gesamte Anlage wird teilweise durch eine eigene Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 180 kWp versorgt. Die nachhaltige Stromquelle unterstützt den erhöhten Energiebedarf des E-Mobilitätsangebots und unterstreicht das Umweltbewusstsein des Konzepts.

Umfassendes Angebot für alle Antriebsarten

Für Fahrer:innen konventioneller Fahrzeuge bietet der Hub weiterhin ein breites Kraftstoffangebot, das Premium-Produkte wie MaxxMotion Super 100 Plus und MaxxMotion Diesel, aber auch zukunftsweisende Alternativen wie HVO100, einen zu 100 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellten Dieselkraftstoff, sowie AdBlue umfasst. Der Tankbereich ist in drei separate Bereiche unterteilt: einen PKW-Bereich, einen LKW-Bereich und einen separaten EuroTruck-Bereich.

„Mit der konsequenten Ausrichtung auf verschiedene Nutzergruppen setzt OMV neue Maßstäbe. Der Standort St. Valentin zeigt, wie eine moderne Tankstelle aussehen und dabei sowohl den aktuellen als auch den zukünftigen Mobilitätsanforderungen gerecht werden kann“, so Michal Kubinec, Geschäftsführer von OMV Retail Österreich.

Die strategisch günstige Lage in St. Valentin, an wichtigen Verkehrsadern gelegen, macht den Hub zu einem wichtigen Knotenpunkt für die regionale und überregionale Mobilität. Der (e-)mobility Hub in St. Valentin ist damit nicht nur eine Tankstelle, sondern ein Mobilitätszentrum für die Zukunft, das verschiedene Antriebsarten gleichberechtigt nebeneinander stellt und so einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende leistet.

